Het Huis van de Sport Groningen en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) gaan met elkaar samenwerken.

Het doel is om de zwemsport in de provincie Groningen te versterken. Door de samenwerking krijgen de achttien zwemverenigingen in de provincie zwemverenigingen betere toegang tot thema’s zoals clubondersteuning, lokale sportakkoorden, ledenwerving en ledenbehoud.

Daarvoor wordt een accountmanager aangesteld die de clubs helpt bij deze thema’s.