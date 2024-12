Het beste van Groningse bodem: wie wint in 2024?

Ontwerp W. Serné

December is natuurlijk de maand van de lijstjes waarin jouw favoriete nummers worden gerangschikt, zoals in de Top 2000 en Spotify Wrapped, maar welk nummer uit Groningen mag zich het beste noemen? Het antwoord op die vraag wordt vanavond onthuld tijdens de prijsuitreiking ‘Beste van Groningse Bodem 2024’ in VERA. Een avond vol spanning, muziek en talent.

Beste van Groningse Bodem

De prijs ‘Beste van Groningse Bodem’ is een jaarlijkse onderscheiding van 3voor12 Groningen. Hiermee wordt een artiest met het beste nummer uit de provincie Groningen in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn diverse artiesten genomineerd, waaronder bekende namen als Blanks, Erwin de Vries, Wat Aans, en Inge van Calkar, die samen met Diggy Dex een nummer heeft uitgebracht. Het publiek heeft eerder zijn stem uitgebracht, en vanavond wordt de winnaar bekendgemaakt in VERA.

ZOZY

Een van de genomineerden is Zola Bikouta Nkaoulou, beter bekend als ZOZY. Met haar nummer ‘Tunnelvisie’, dat eerder dit jaar verscheen, maakt de 26-jarige zangeres kans op de felbegeerde prijs. ZOZY studeerde af aan de Minerva Popacademie en won daarna de George Verberg Stipendium aanmoedigingsprijs. Ze trad eerder op tijdens evenementen als Noorderzon en Eurosonic, en haar ster is sindsdien rijzende.

Haar muziekstijl omschrijft ze als een mix van Nederlandstalige indie-electropop: “Dikke beats, een beetje experimenteel, maar ook gewoon pop”. Haar nummers verkennen persoonlijke thema’s zoals identiteit en het omarmen van angst. In ‘Tunnelvisie’ gaat ZOZY in op de drang om jezelf te verliezen in de nacht, een vlucht die niet altijd brengt wat je zoekt.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking in VERA belooft een muzikale belevenis te worden. Naast een optreden van ZOZY treden ook andere genomineerden op, waaronder hiphopartiest Steebs Method, rockband Bad Luck Baby, en countrypopzangeres Liza Ploeger. Het wordt een diverse en spannende avond waarin Groningse muzikanten laten zien waarom hun nummers een plekje verdienen in de spotlights.

Kom vanavond naar VERA om te ontdekken wie de titel ‘Beste van Groningse Bodem 2024’ mee naar huis neemt, kaartjes zijn te verkrijgen via de website van VERA. Het belooft een avond vol talent, passie en muziek te worden — Groningse muziek op zijn best!

