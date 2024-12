Henk Keijzer wil play-offs bereiken met GIJS Marne Groningen | Eindejaarsinterviews 2024

Na bijna negen jaar keerde Henk Keijzer terug bij GIJS Marne Groningen. Keijzer was eerder coach en speler van de ijshockeyclub wil graag dit seizoen de play-offs weer bereiken. GIJS staat momenteel zevende in de Eredivisie. OOG spreekt met het icoon van de club.

Keijzer speelde eind jaren zeventig en in de jaren tachtig voor GIJS en won onder meer de landstitel met de club in 1986. Hij zou graag weer met een beker op het ijs in Kardinge willen staan. Keijzer stapte in na het mislopen van de play-offs van vorig seizoen. “Het opdracht van het bestuur is om de play-off te halen”, zegt Keijzer. “Ik zie dat wij elke week als ploeg groeien. Natuurlijk willen we meer. Je weet nooit hoe die puck gaat glijden. Je kan zomaar in de finale staan.”

Bekijk ook onze andere eindejaarsinterviews met Dick Lukkien (FC Groningen) en Jason Dourisseau (Donar).