GVAV Rapiditas heeft beste jeugdopleiding van Groningen

Foto Andor Heij: GVAV - GRC

GVAV Rapiditas heeft de beste jeugdopleiding van de provincie Groningen. Dat blijkt uit de lijst van de beste tweehonderd amateurclubs die jaarlijks wordt opgesteld door de Voetbaltrainer.



Daarin wordt gekeken naar de prestaties van de standaardelftallen van O-13 tot en met O-23. GVAV staat landelijk op de 49e plaats. Vorig jaar stond GVAV 71e.

Opvallend is de terugval van Be Quick 1887. Jarenlang stond de club in de top 10, maar is inmiddels afgezakt naar de 71e plek. Vorig jaar stond Be Quick nog 16e.

Helpman keert terug in de top 200 met een 191e positie.

ONS Sneek heeft in het noorden de beste jeugdopleiding en Alphense Boys staat landelijk op één.

Wanneer de prestaties van het eerste elftal er bij opgeteld worden blijft Be Quick wel boven GVAV staan. Be Quick is 79e, dat was 17e. GVAV zakt van plek 83 naar 103. Dat komt mede omdat beide clubs afgelopen seizoen degradeerden naar respectievelijk de eerste en tweede klasse.

In het noorden is ACV uit Assen als totaal de beste club. Landelijk is dat AFC uit Amsterdam.