GSb over schrappen langstudeerboete: ‘Geen overwinning, de strijd gaat door’

De Groninger Studentenbond voor het gebouw van DUO.

De Groninger Studentenbond is blij dat de langstudeerboete van tafel gaat, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. De situatie blijft zorgwekkend, aldus de GSb.

“We zijn blij dat de langstudeerboete eindelijk is geschrapt,” zegt voorzitter Jitske Wielers van de GSb. “Maar laten we eerlijk zijn: dit is geen sinterklaascadeau. De bezuinigingen op het hoger onderwijs zijn nog steeds in volle gang en die blijven een bedreiging voor de toegankelijkheid van ons onderwijs.”

De langstudeerboete zou gaan gelden voor studenten die meer dan een jaar te lang over hun studie doen. Zij zouden 3.000 euro extra collegegeld moeten betalen. Daar was veel protest tegen. “Dit kabinet heeft meer dan genoeg andere plannen die de toekomst van studenten in gevaar brengen,” aldus Wielers.

Volgens de voorzitter is het te vroeg om achterover te leunen. “Het kabinet moet ook een streep zetten door de andere onderwijsbezuinigingen. We kunnen het ons niet veroorloven om te bezuinigen op de toekomst van Nederland.”

Deze donderdag zou er gestemd worden over de onderwijsbegroting. Die stemming is een week uitgesteld omdat de coalitie en de oppositie het niet eens werden over de bezuinigingen.