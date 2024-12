Groningse ondernemersorganisaties: ‘Nieuwe Poort moet achter hoofdstation komen’

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidkant van het Hoofdstation - Impressie: Team 4 Architecten

De Nieuwe Poort moet bij het hoofdstation komen. Dat schrijven verschillende ondernemerspartijen uit Groningen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De brief, geschreven door Ondernemersfonds Groningen, is onder andere ondertekend door de Groningen City Club (GCC), VNO-NCW, de Koninklijke Horeca Nederland en nachtburgemeester Merlijn Poolman. Volgens de ondernemersorganisaties is de locatie achter het station uitstekend bereikbaar. Daarnaast vinden zij dat De Nieuwe Poort “smoel” en karakter kan geven aan de vernieuwde Spoorzone en dat het nieuwe muziekcentrum dicht bij het centrum van de stad moet liggen.

In de brief wordt ook benadrukt dat de organisaties graag zien dat een besluit over de locatie van De Nieuwe Poort niet uitgesteld moet worden. Dit vanwege de afnemende kwaliteit van de huidige Oosterpoort, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de positie van Groningen als muziek- en festivalstad. Ze hopen dan ook dat de realisatie van De Nieuwe Poort de planning van 2030 zal halen: “Wij pleiten voor een efficiënt, functioneel en esthetisch aantrekkelijk gebouw dat past bij de Groningse mentaliteit en schaal. Dit zal niet alleen de culturele positie van Groningen als het centrum van Noord-Nederland waarborgen en haar vestigings -en investeringsklimaat versterken, maar ook een mooie impuls zijn voor ondernemend Groningen en daarbij trots en vreugde brengen aan haar inwoners.”

Het was eerst de verwachting dat de gemeenteraad een besluit zou nemen eind 2024. Dit lijkt nu begin 2025 te worden.