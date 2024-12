Groningse gemeenteraad roept op tot volledig stopzetten gaswinning

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De gemeenteraad van Groningen heeft met grote meerderheid een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de gaswinning uit kleine velden in de provincie Groningen zo snel mogelijk te beëindigen.

De motie is een reactie op recente besluiten van het kabinet om gaswinning in kleine velden, zoals in Pieterzijl-Oost, Molenpolder-Grijpskerk en Warffum, voort te zetten. De raad dringt er niet alleen op aan de gaswinning volledig te stoppen, maar eist ook dat inwoners in de omgeving van de velden niet worden geconfronteerd met schade of overlast. Het gemeentebestuur moet deze actief onder de aandacht gaan brengen bij het kabinet en de provincie.

De provinciale Staten hebben woensdag zelf ook ingestemd om eenzelfde boodschap door te geven aan het kabinet. Maar niet zonder slag of stoot. In de Statenvergadering van woensdag liet de discussie daarover opnieuw zien dat het provinciebestuur verdeeld is over de gaswinning in de kleine velden. De BBB, onderdeel van de eind september geplofte coalitie, keerde zich tegen haar eigen (inmiddels in de prullenbak verdwenen) bestuursakkoord en stemde tegen de provinciale motie. De partij wil nu doorgaan met de gaswinning in de kleine velden, omdat het noodzakelijk zou zijn voor de leveringszekerheid en omdat het veilig kan. Het ontbreken van het fiat van de BBB-hield de motie niet tegen: een meerderheid van de Statenleden stemde voor.

In de gemeenteraad keerden de VVD, de PVV, Student & Stad en een deel van de raadsleden van de Stadspartij 100% voor Groningen zich tegen de oproep naar Den Haag. Zowel de VVD als de PVV steunden, met hun tegenstem, het beleid van het kabinet, opnieuw door de leveringszekerheid en de veiligheid aan te halen. De Stadspartij vormde geen éénheid bij de stemming: het was ‘onderwerp van discussie binnen de fractie’, aldus raadslid Niels Hilboesen. Student & Stad liet weten de boodschap achter de motie te steunen, maar vindt dat een motie niet het juiste middel is om de boodschap over te brengen: ‘Het maakt het instument ‘motie’ bot. Den Haag weet hoe we er over denken”, aldus fractievoorzitter Daan Swets.