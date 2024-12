Gronings bedrijf wint IGNITE Award 2024 met initiatief voor IT-talenten met autisme en hoogdbegaafdheid

Back to code won als enige deelnemer uit Noord-Nederland (foto: IGNITE Award)

Het Groningse softwarebedrijf Back to code heeft een prijs van 100.000 euro gewonnen voor sociaal ondernemerschap: de IGNITE Award 2024. Back to code zet zich in om programmeurs met autisme en hoogbegaafdheid aan een baan te helpen.

De IGNITE Award is in het leven geroepen om sociaal ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Ondernemers die geselecteerd worden voor de prijs krijgen coaching en training in het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals werkloosheid en zorgvernieuwing. Het traject helpt ze bij het vergroten van hun impact.

‘Slechts 28% heeft een baan’

Back to code is niet een doorsnee IT-bedrijf. Het bouwt software voor andere bedrijven, maar is tegelijkertijd een springplank voor programmeurs met autisme en hoogbegaafdheid. “Dit is hard nodig: slechts 28% van mensen met autisme heeft een betaalde baan, ondanks het feit dat 75% van hen bovengemiddeld intelligent is”, schrijft IGNITE Award.

“Met uitdagende softwareprojecten geven we deze mensen een eerlijke kans op een mooie carrière,” zegt Bert Kat, oprichter van Back to code. “In korte tijd hebben we al negen developpers aan het werk geholpen. Deze prijs stelt ons in staat om nog meer talent te activeren en de mismatch in de IT-sector aan te pakken.”