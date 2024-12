Groningers staan massaal in de file voor vuurwerk uit Duitsland

Foto: OOG

Stadjers die goedkoop vuurwerk in huis willen halen, gingen de afgelopen dagen massaal naar de oosterburen. Bij de grensovergang bij Bad Nieuweschans stond zelfs een paar kilometer file.

“Ik dat wel zo’n 85 tot 90 procent Nederlander is”, zegt vuurwerkverkoper Axel Seemann bij een vuurwerkhandel in Bunde. En dat is niet zo gek, want Groningers hoeven een stuk minder in de buidel te tasten voor een mooie pot siervuurwerk. “Het is hier 20 tot 25 procent goedkoper dan in Nederland”, zegt Seemann.

In de file bij Bad Nieuweschans staan een moeder en zoon uit de stad. “We hebben besteld, iets voor 250 euro ofzo. Online bestel ik precies allemaal wat mag.” Een paar auto’s verder rijden twee vrienden in een grijze BMW. “Ik neem een paar potjes mee.” En waarom in Duitsland? “Omdat het goedkoper is.”

Toch mag de kofferbak niet tot aan het dak volgeladen worden. Er geldt een maximum van 25 kilo vuurwerk per persoon dat de Nederlandse grens over mag. Een vuurwerkliefhebber staat op de parkeerplaats zijn vuurwerk in te laden. Hij weet zeker dat hij over die 25 kilo heen zit. “Ik heb een paar vuurwerkpotjes gekocht. Ik denk wel dat dit 60 kilo is.”

Totaalkosten? Rond de 580 euro. Maar dit is het meer dan waard, vindt de liefhebber van het siervuurwerk. “Het is één keer per jaar, het hoort erbij.”