Groninger Groeifonds nu beschikbaar voor de hele provincie

Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

Het Groninger Groeifonds breidt haar werkgebied komend jaar uit naar de hele provincie. Daardoor krijgen ondernemers uit alle Groningse gemeenten toegang tot het fonds.

Het Groninger Groeifonds is in 2016 opgericht om de economie in het aardbevingsgebied te versterken. Ondernemers krijgen toegang tot het risicokapitaal voor groei en innovatie. Het Groeifonds durft meer risico te nemen dan andere financiers.

Gedeputeerde Henk Emmens: “De uitbreiding is onderdeel van de ambitie om de economische structuur van de provincie verder te versterken. Door deze uitbreiding sluit het Groeifonds ook aan bij de Economische Agenda Nij Begun en de provinciale Economische Agenda.”

Door het gebied van het Groeifonds te verruimen, wordt in de economie van de hele provincie geïnvesteerd. Daarmee kunnen ondernemers in alle hoeken van de provincie gestimuleerd worden. Het gaat zowel om bestaande als om bestaande ondernemers. Wel moeten ze een goed businessplan hebben.