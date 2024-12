Groninger Chris Huizinga tweede op NK allround

Schaatser Chris Huizinga heeft zijn titel op het NK allround niet kunnen prolongeren. Na een teleurstellende 1.500 meter kon de Groninger het verschil met teamgenoot Beau Snellink niet goedmaken in de laatste rit (10.000 meter). De 23-jarige Snellink wint hiermee voor het eerst de nationale titel.

Huizinga eindigde op de vijfde plaats bij de 1.500 meter met een tijd van 1.48,79. Daarmee verloor hij de koppositie, die werd overgenomen door Snellink. Op de 10.000 meter moest Huizinga een kleine tien seconden goedmaken. Ondanks dat Huizinga de rit van zijn teamgenoot won, en eerste werd, was het niet genoeg om de achterstand in te halen. “Beau reed echt super hard, een groot applaus voor hem”, aldus Huizinga tegen de NOS.

Huizinga was na dag één de favoriet voor de titel. Zaterdag wist hij de leiding te pakken na een goede 5.000 meter. Eerder op de dag schaatste Huizinga een slechte 500 meter. Met een eindtijd van van 37,88 eindigde hij op de veertiende plek.

Met zijn tweede plaats heeft Huizinga zich geplaatst voor het EK allround. Dit vindt over twee weken plaats in Thialf in Heerenveen.