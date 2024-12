Groninger Belang haakt af in gesprekken over nieuw provinciebestuur

Foto: Provincie Groningen

Het Groninger Belang laat weten niet meer deel te nemen in gesprekken over een nieuw provinciebestuur. Dat meldt RTV Noord.

De afgelopen periode heeft Peter den Oudsten een verkenning gedaan naar een meerderheidscoalitie, nadat in september het vorige college viel. Op 4 december bracht Den Oudsten het eindverslag van zijn verkenning uit, waarin hij adviseerde om BBB, GroenLinks, PvdA, VDD en Groninger Belang verder te laten praten.

Richard Lamberst van het Groninger Belang, tevens wethouder in de gemeente Westerkwartier, laat nu weten geen vertrouwen meer te hebben in die vervolggesprekken. Tegen RTV Noord zegt Lamberst: “Het is geen kleuterklas. We moeten dingen regelen en we moeten verder.” Hij ziet dat de gesprekken nog steeds spaak lopen op het onderwerp vertrouwen, terwijl het volgens hem nu zou moeten gaan over de inhoud.

Hoewel het Groninger Belang nu uit de gesprekken is gestapt, blijft een meerderheidscoalitie nog steeds mogelijk. De vier overgebleven partijen vormen 24 van de 43 zetels. Het debat over het eindadvies van verkenner Den Oudsten vindt aankomende woensdag 18 december plaats.