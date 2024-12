Groningen wil meer ruimte voor lokale ondernemers, onder meer in nieuwe stadskwartieren

Foto Andor Heij: Oosterstraat 2024

De gemeente Groningen wil meer ruimte maken voor lokale ondernemers. Met het plan Ruimte voor Retail wil verantwoordelijk wethouder Carine Bloemhoff een gevarieerd en lokaal winkelaanbod versterken.

Een stadscentrum met veel dezelfde zaken leidt tot minder dynamiek en maakt de binnenstad minder speciaal, stelt het college. Het gemeentebestuur wil daarom een sleutelrol voor lokale ondernemers in een toekomstbestendige winkelstraat.

In Het Stadsontbijt met wethouder Bloemhoff dit voorjaar vertelden zeven winkeliers en horecaondernemers over hoe zij hun rol zien in de opwaardering van buurt en straat. “Dat heeft kostbare informatie opgeleverd, die we nooit van buitenaf kunnen inkopen,” stelt het gemeentebestuur.

Minder ketens, meer lokaal

Volgens het college ging de afgelopen decennia vaak de voorkeur uit naar grote ketens, maar de focus verschuift nu naar lokaal ondernemerschap. Onderzoek laat zien dat bewoners en bezoekers juist unieke winkels en horecazaken waarderen, stelt Bloemhoff.

“Het belang van de lokale economie mag niet langer onderbelicht blijven. Het is zaak dat we hier als gemeente proactief mee aan de slag gaan. Daarom willen we samen met de Groningen City Club, Lutje Lokaal en Marketing Groningen flink inzetten op de waarde van lokaal ondernemerschap. Veel andere steden hebben al langere tijd dit soort succesvolle samenwerkingsverbanden.”

Gelkingestraat- en Oosterstraat moeten ‘eigenzinnig’ zijn

Daarnaast speelt de ontwikkeling van nieuwe stadskwartieren een belangrijke rol, vindt Bloemhoff: “Naast het al langer bestaande Ebbingekwartier en A-kwartier willen we nieuwe stadskwartieren introduceren, te beginnen met het Gelkingestraat- en Oosterstraatgebied, dat binnenkort op de schop gaat en een flinke opknapbeurt krijgt. Een gebied dat dicht tegen de Grote Markt aan ligt.”

Volgens het college moeten de Gelkinge- en Oosterstraat hun ‘eigenzinnige karakter’ behouden en misschien wel vergroten: “Maar hoe dat precies zal gaan klinken en landen, stemmen we af met de actieve en betrokken kerngroep bewoners en ondernemers en de oorspronkelijke initiatiefnemers.”

Grip op vastgoed

Daarvoor moeten vastgoedeigenaren en ontwikkelaars wel gaan meewerken, want voor lokale ondernemers zijn de hoge huren in de binnenstad een stuk moeilijker te betalen. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren wordt daarom gewerkt aan een vernieuwde indeling die meer ruimte biedt aan lokale zaken.

Bloemhoff: “We gaan inzetten op het maken van ruimte voor lokaal ondernemerschap. Daarvoor is meer grip op vastgoed nodig. Daarin gaan we samenwerken met het gemeentelijk ontwikkelbedrijf.”