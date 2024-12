Groningen in 2024: feesten, demonstraties en afrondingen

Het jaar 2024 was een bijzonder jaar voor Groningen, met zowel hoogtepunten als uitdagingen. FC Groningen maakte een indrukwekkende comeback naar de Eredivisie, terwijl grote projecten zoals de vernieuwde Grote Markt en Operatie Ring-Zuid de stad een vernieuwd aanzien gaven. Daarnaast waren er opvallende gebeurtenissen, zoals het tentenkamp bij het Harmoniecomplex en het onverwachte vertrek van voormalig burgemeester Koen Schuiling.

Promotie FC Groningen

Na een jaar strijden in de eerste divisie wist FC Groningen zich in mei terug te vechten naar het hoogste niveau. In de aanloop naar de allesbeslissende wedstrijd kopte Thom van Bergen in de laatste minuut raak tegen Telstar, wat leidde tot een promotiewedstrijd tegen Roda JC. In een kolkende Euroborg won FC Groningen met 2-0, waarmee de promotie een feit werd en een groot feest werd gevierd.

Tentenkamp

In mei werd voor het Harmoniecomplex een tentenkamp opgezet door demonstranten die eisten dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) alle banden met Israël zou verbreken. De eerste maand van de actie verliep rustig, maar na een bijeenkomst op de Grote Markt liep het volledig uit de hand. Demonstranten bezetten een pand van de RUG, waarna het arrestatieteam van de politie moest ingrijpen om de actievoerders te verwijderen. Een week eerder werd besproken dat het tentenkamp mocht blijven van de burgemeester zolang het rustig en vredig bleef. De escalatie leidde uiteindelijk tot de verwijdering van het kamp.

De vernieuwde Grote Markt

Na twee jaar van intensieve werkzaamheden werd de vernieuwde Grote Markt in 2024 opgeleverd. OOG kreeg dit jaar ook een panel en vroeg in een enquête waarin 2070 Groningers hun mening gaven over het vernieuwde plein. Ruim twee derde (67%) van de deelnemers was positief of zeer positief. “Het is een mooie blikvanger en een fijne ontmoetingsplek voor de stad geworden,” aldus een respondent.

De vernieuwde Grote Markt biedt meer ruimte en sfeer, met veel zitplekken en een ruimtelijke uitstraling. Toch zorgde de introductie van zogeheten shared spaces, gedeelde ruimtes voor voetgangers en fietsers, voor discussie. Hoewel meer dan 50% van de respondenten positief was over deze verandering, gaf bijna 43% aan zich zorgen te maken over de verkeerssituatie.

Deze zorgen bleken terecht: in 2024 deden zich meerdere gevaarlijke situaties voor. Als reactie hierop voert de gemeente vanaf 1 januari een nieuwe regel in: scooters en brommers zijn niet langer toegestaan op de Grote Markt.

Operatie Ring-Zuid

Operatie Ring-Zuid, een van de grootste infrastructurele projecten van Groningen, werd dit jaar voltooid. Het project kende uitdagingen, zoals technische problemen met de Euvelgunnebrug, die voor veel files zorgden. Toch leverde het ook positieve resultaten op.

Bewoners rond de Waterloolaan en Verlengde Willemstraat kregen na jarenlange overlast eindelijk rust. De ringweg die voor hun huizen stond, werd afgebroken, waardoor zij weer konden genieten van een open uitzicht en stilte. De opening van de nieuwe weg bracht ook mooie momenten met zich mee, zoals een publiekswandeling over de nieuwe ring. Tienduizenden mensen namen hieraan deel. Voor betrokkenen zoals Bert Kramer, die jarenlang aan het project had gewerkt, was de eerste dag dat auto’s over de nieuwe weg reden een emotioneel moment.

Vertrek van burgemeester

Burgemeester Koen Schuiling kondigde dit jaar onverwacht zijn vertrek aan. Hij gaf aan niet langer de energie te hebben om de burgemeester te zijn die Groningen verdient. Kort na zijn aankondiging kwam naar buiten dat hij een boete had gekregen voor ‘aanstootgevend gedrag’. Daarover zegt hij het volgende: “De energie die deze valse beschuldiging de afgelopen tijd heeft gekost, komt bovenop de intensieve jaren die achter mij liggen. Het is, zoals in mijn ontslagbrief gezegd, niet de reden voor mijn besluit om te stoppen. Maar het heeft het moment van afscheid nemen wel versneld. Ook om de onnodige en onterechte schade aan het ambt van burgemeester van én voor Groningen, te beperken.”

“Reflecterend op de afgelopen jaren, moet ik concluderen dat ik op dit moment niet langer de benodigde energie heb om met volle overgave aan deze opgaven te werken. Ik kan voor de Groningers niet de burgemeester zijn die Groningen verdient en nodig heeft”