Groningen gaat door met proef hospitaverhuur, maar strakke regels en gedoogconstructie blijven

Foto: Hospi Housing

De proef met hospitaverhuur via Hospi Housing in Groningen wordt verlengd tot de herfst van volgend jaar. Ruimere regels komen er nog niet, schrijft het collegebestuur. De gemeente werkt aan nieuwe regels voor het begrip “huishouden” en hospitaverhuur, maar die zijn er waarschijnlijk pas in 2026.

De proef is bedoeld om hospitaverhuur, waarbij iemand een student in huis neemt, mogelijk te maken. Dat gebeurt in de pilot nu via een gedoogconstructie: ‘handhaving heeft geen prioriteit. Maar regeltechnisch zijn er moeilijkheden, die draaien om het begrip “huishouden”. De definitie moet ook worden aangepast om hospitaverhuur mogelijk te maken. Daarmee moeten ook onduidelijkheden rondom de handhaving van deze regelgeving worden weggenomen.

Deze nieuwe definitie maakt het mogelijk dat twee personen met of zonder kinderen samenwonen, terwijl een derde persoon als hospita een kamer kan verhuren. Maar de nieuwe definitie en regels kunnen pas in 2026 definitief worden opgenomen in het omgevingsplan. Tot die tijd blijft handhaving op de huidige regels versoepeld, zodat hospitaverhuur tijdelijk is toegestaan. Daarom wordt de pilot met hospitaverhuur via Hospi Housing, die uit onderzoek zeer succesvol blijkt, tot het najaar van 2025 verlengd. Hospitaverhuur blijft nu dus alleen toegestaan als de eigenaar zelf in de woning woont en maximaal één huurder toelaat.