Grijs en onbestendig weer houdt aan tot na het weekend

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Het weer blijft de komende dagen bewolkt en wisselvallig met af en toe regen. De temperaturen liggen vanaf zondag rond de 9 à 10 graden, maar door de matige tot stevige wind kan het soms kouder aanvoelen.

Door Johan Kamphuis

Het is zaterdag bewolkt. In de loop van de ochtend volgt motregen, in de middag is het vaker nat met lichte regen. Het wordt 7 graden bij een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4.

Zondag wordt het 9 of 10 graden. Ook dan is er veel bewolking en valt er af en toe lichte regen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 5.

Maandag is het vaak droog en kan er een enkel buitje vallen. Het wordt 10 graden bij een stevige westelijke wind, kracht 4 tot 5. Dinsdag en woensdag wisselen droge perioden en af en toe regen elkaar af. Het blijft zacht bij 9 of 10 graden en vaak is het bewolkt. Ook de rest van de week houdt de onbestendigheid aan.