GRC wint topper, GVAV speelt gelijk, Forward wint

GRC won met 1-0 van Alcides (Foto Martijn Minnema)

GRC Groningen won in de tweede klasse de topper tegen Alcides en blijft daarmee koploper. Forward steeg een paar plekken door een uitzege op GOMOS. GVAV Rapiditas wist thuis niet van een mede degradatiekandidaat te winnen. Groninger Boys verloor thuis van een topper in de derde klasse.

GRC is koploper in 2H en kreeg vanmiddag met Alcides de nummer drie op bezoek. GRC won met 1-0 en vergroot daarmee het gat met Alcides naar acht punten. Voornaamste concurrent is VKW, dat heeft twee punten minder dan GRC.

Het verschil tussen de (gemengde) eerste klasse en de zondag tweede klasse is groot. Dat bleek vanmiddag ook bij de rommelige topper in 2H. Veel toevalsvoetbal waar ogenschijnlijk geen idee achter zat. Dat wil zeggen dat beide trainers hun spelers vast de nodige aanwijzingen en opdrachten meegeven, op het veld was er niet veel van terug te zien.

Veel overtredingen, veel balverlies door passes die bij de tegenstander aankwamen of over de zijlijn gingen. Lukraak getrapte ballen in niemandsland onder koude omstandigheden. Voor de liefhebber viel er niet veel te genieten. De spanning vergoedde veel, dat dan weer wel.

Over de volle 90 minuten genomen verdiende GRC de zege ook wel, al ontliep het elkaar ook weer niet heel veel. GRC nam al na tien minuten de leiding, Jasper Kingma leek de bal in kansrijke positie kwijt te raken maar wist alsnog Rens Wardenier te bereiken, die schoot GRC op voorsprong. Grootste kans voor rust was ook voor Wardenier, hij werd net iets te veel naar buiten gedreven bij een 1 op 1 met de Alcides keeper en kon daardoor niet de 2-0 scoren.

Na rust waren er mogelijkheden en kansen om de 2-0 te maken, maar die bleven onbenut. Uiteindelijk was het GRC keeper Gerald van Nieff die de zege redde met een knappe redding bij Alcides’ grootste kans in de 84′ minuut. Hij tikte een hard schot van een vogelvrij gespeelde Alcidiaan corner.

Forward won op bezoek bij GOMOS met 0-2 en slaat daarmee voor eerst weer een gaatje met de onderste ploegen. Rufus Orie en Mohammed Keta waren de doelpuntenmakers voor de studenten. Forward staat op plek 6 met 5 punten voorsprong op het onder de streep staande Gorredijk. Het gat met koploper GRC is tien punten.

GVAV Rapiditas bleef thuis op 0-0 steken tegen LSC 1890 uit Sneek. De Snekers staan voorlaatst, GVAV twee plekken hoger met twee punten meer. Het was de tweede 0-0 op rij voor GVAV.

In de derde klasse werd de wedstrijd van Stadspark afgelast. Groninger Boys speelde wel, de hekkensluiter ging op eigen veld met 2-3 onderuit tegen nummer twee SVZ uit Zeijen. Ruben Bermudez (1-1 kort voor rust) en Angelo Boonstra (2-3 in de 80′ minuut) scoorden voor Groninger Boys.

Engelbert gaf in 4B thuis tegen Nieuwe Buinen een 2-0 voorsprong weg en verloor met 2-4. Engelbert staat vijfde, Nieuw Buinen derde. Bij winst had Engelbert derde gestaan.