GRC wint en blijft koploper, Groninger Boys verlies kelderduel

Forward-GVAV Rapiditas (Foto Martijn Minnema)

GRC Groningen wist met een zege bij laagvlieger LSC 1890 de koppositie in de zondag tweede klasse H te behouden. Forward en GVAV Rapiditas maakten er op Zernike een potje van. In de derde klasse verloor SC Stadspark de subtopper tegen ASVB en ging Groninger Boys in een degradatieduel onderuit.

GRC moest op bezoek bij LSC uit Sneek, dat staat voorlaatst. Yannick van Duyn bracht GRC al vroeg in de wedstrijd aan de leiding, in de slotfase liep GRC uit naar 0-3.

Zowel Forward als GVAV Rapiditas moet naar onderen kijken en dus konden beide ploegen goede zaken doen in de stadsderby op Zernike. Het was een wedstrijd die pijn aan de ogen deed, Forward had drie dagen zuipfeest in de benen en miste de nodige spelers, ook GVAV miste enkele spelers. De rest van 2H zal balen dat ze vandaag niet tegen Forward of GVAV hoefden te spelen want het was van beide kanten bar en boos. Een andere uitslag dan 0-0 was bij deze persiflage op voetbal niet mogelijk.

In de derde klasse O verloor Stadspark thuis met 2-4 van ASVB. Stadspark maakte dankzij treffers van Quinten Kruijzenga en Cedwin Tel na rust binnen tien minuten een 0-2 achterstand ongedaan. Kort nadat Paidjah Davidson zijn tweede gele kaart kreeg nam ASVB wederom de leding. Stadspark moest na rood voor Nick Berends verder met negen man waarna ASVB in de slotfase nog op 2-4 kwam.

Groninger Boys kon de laatste plaats overdoen aan Stadskanaal maar ging in plaats daarvan met 4-2 onderuit in het onderlinge duel. Robby van Sluis scoorde beide treffers voor Groninger Boys wat op de laatste plaats blijft staan.