Gorecht als koploper winterstop in, nederlaag Helpman

Foto: Andor Heij

Gorecht gaat de winterstop in als koploper van de tweede klasse I zaterdag. Helpman verloor donderdagavond van Hoogezand.

Gorecht had in het inhaalduel weinig moeite met Grijpskerk. Het werd op sportpark De Koepel in Haren 4-1. Sven Hazewinkel en Bob Poorta zorgden voor een 2-0 ruststand. Robin Zuidema tilde de stand naar 3-0. Grijpskerk deed via Bjorn Baar wat terug. Het slotakkoord was voor Gorecht. Tom Traas tekende voor de 4-1 eindstand.

Gorecht gaat met 23 punten uit 11 wedstrijden aan de leiding. Dat zijn er twee meer dan Nieuwleusen.

Helpman verloor in dezelfde klasse in en tegen Hoogezand de inhaalwedstrijd met 3-1. Rune Pronk scoorde voor Helpman. Hoogezand klom over Helpman heen, dat naar de tiende plaats zakte met 13 uit 11.