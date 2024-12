GIJS wint na moeilijke start ruim van Tilburg

Foto: Wouter van der Maden

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond met 8-3 van Tilburg Trappers gewonnen. In de tweede periode bogen de Groningers een 1-2 achterstand om naar 5-2, die in de derde periode niet meer weggegeven werd.

GIJS-coach Henk Keijzer: “Met de uitslag ben ik zeker tevreden, maar de eerste periode was ik niet tevreden over. We gaan met een achterstand de kleedkamer in. Gelukkig komen we de tweede periode terug naar 5-2, maar dan is de wedstrijd nog niet gelopen en dat heb mijn team ook gezegd. Gelukkig maakten we er in de laatste periode nog drie achteraan, maar dan spreek ik wel van een zwaar bevochtte overwinning.”

Volgende week wacht een lastige tegenstander met de Amsterdam Tigers, dat volgens Keijzer op papier sterker is. Toch ziet hij kansen op een resultaat in de hoofdstad: “Als ik zie hoe we groeien de laatste weken zijn we zeker klaar om het Amsterdam erg moeilijk te maken en er misschien wel een overwinning uit te halen.” De Amsterdam Tigers staan met 13 punten zesde in de eredivisie, één plekje onder GIJS dat vijfde staat met 18 punten. Wel hebben de Groningers twee wedstrijden meer gespeeld dan de tegenstander van zondag.

Afgelopen week kwam er ook ander nieuws uit Kardinge: goalie Sal Salteri kreeg een mooie aanbieding uit Duitsland en vertrok voor de wedstrijd al uit Groningen. Voor de wedstrijd tegen Tilburg loste Keijzer het plotselinge vertrek van zijn tweede goalie op door een goalie-coach te selecteren, voor de rest van het seizoen komt Annika Verduin over van GIJS 2.