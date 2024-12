Gewapende overval op coffeeshop in binnenstad, verdachte voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een coffeeshop aan het Gedempte Zuiderdiep is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen. De dader is na de overval gevlucht.

De overval vond plaats rond middernacht. De politie laat weten dat de dader met een mes het aanwezige personeel bedreigde. Daarna is de persoon gevlucht. Het is onbekend of er ook iets is buit gemaakt. “Wij hebben de aangifte van de overval opgenomen”, laat de politie weten. “Ook hebben we met getuigen gesproken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.”

Om de overvaller op te sporen werd door middel van een Burgernetactie de hulp van het publiek ingeroepen. In dit bericht werden inwoners gevraagd om uit te kijken naar een persoon met een blauwe jas met capuchon. Degene is 1.80 tot 1.90 meter lang en heeft een slank postuur. Tijdens de overval droeg de persoon een bivakmuts en handschoenen. Ook droeg degene een zwarte sporttas. Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112. De politie vraagt nadrukkelijk om zelf geen actie te ondernemen.