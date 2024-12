Nieuw akkoord tussen college en basisonderwijs

De gemeente heeft opnieuw een zogenoemd ‘maatschappelijk akkoord’ met het basisonderwijs gesloten. Het akkoord geldt voor de komende twee jaar.

Een van de afspraken is dat kinderen nu vanaf hun derde levensjaar kunnen worden ingeschreven op een school. Tot nu toe was het nog mogelijk om dat eerder te doen. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “In Groningen kunnen vanaf nu kinderen van drie jaar ingeschreven worden op de basisschool, niet eerder.”

Ouders krijgen een brief als hun kind drie wordt. In de brief wordt verzocht om verschillende scholen te bezoeken, zodat ouders later hun voorkeuren kunnen doorgeven. “Op deze manier hopen we dat elk kind dezelfde kans krijgt voor een school”, zegt Bloemhoff.

Een andere afspraak is om de verlengde schooldag door te zetten. De gemeente heeft dit in 2021 voor het eerst ingevoerd. “Inmiddels doen 33 basisscholen mee aan de verlengde schooldag”, zegt Bloemhoff. “Zo kunnen kinderen techniek volgen, leren programmeren, sporten of culturele activiteiten doen. Juist voor kinderen die dit hard nodig hebben.”

Tot slot is besloten om het experiment van de brugfunctionaris (een juf of meester op school) te verlengen. Die zijn nu op twintig verschillende plekken actief. “Die slaat de verbinding tussen school en thuis”, zegt Bloemhoff. “Kinderen in armoede kunnen zo ook geholpen worden met bijvoorbeeld sporten of het krijgen van een laptop in groep 7 en 8.”

De inzet van een brugfunctionaris wordt ook uitgebreid in het voortgezet onderwijs.