Gemeente sluit niet uit dat overvol stroomnet ook nieuwbouw en bevingsgebied raakt

Foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay

Eerder waren het vooral grootverbruikers in Groningen die niet meer konden worden aangesloten op het stroomnet door ‘congestie’. Maar het verbruik blijft toenemen en de gemeente Groningen is bang dat er binnenkort ook te weinig capaciteit is om aansluitingen voor huishoudens te realiseren. Daarmee komen nieuwbouwprojecten, waaronder die in het aardbevingsgebied, mogelijk in gevaar.

Wethouder Philip Broeksma liet woensdagavond aan de gemeenteraad weten dat netbeheerder Enexis komende week met een update komt over netcongestie in Groningen. De netbeheerders hebben al aangekondigd dat de situatie in de komende tijd alleen maar verder zal verslechteren.

Wethouder Philip Broeksma sluit daarom niets uit: “We weten niet waar Enexis en TenneT mee zullen komen. Maar de kans wordt niet uitgesloten dat het ook gewoon huishoudens gaat treffen. Dus ook in het aardbevingsgebied. Het is een relatief dunbevolkt gebied, dus daar is het net van oorsprong al niet zo zwaar. Het zou heel erg sneu en naar zijn als, on top of de aardbevingsellende, de wens om je huis te isoleren niet door kan gaan, omdat je geen aansluiting kunt krijgen.”

De gemeente Groningen werkt samen met de netbeheerders aan het versnellen van de netverzwaring, maar het is niet zeker of dit snel genoeg zal gebeuren. De verzwaring kan pas in 2030 gereed zijn. In de tussentijd zoekt de gemeente naar manieren om de gevolgen van netcongestie te verzachten. Daarbij wordt ook gekeken naar tijdelijke oplossingen voor bedrijven en bewoners.

Broeksma is echter strijdbaar. Het (voorgaande) kabinet heeft in Nij Begun, stelt Broeksma, vastgelegd dat TenneT en Enexis er alles aan zullen doen om te voorkomen dat netcongestie op het laagspanningsnet zou optreden. “Dat is een belofte”, stelt de wethouder. “Die belofte hadden ze niet hoeven doen, maar is wel gedaan. Op elke mogelijke plek waar het kan, wijs ik mensen erop: dit is een belofte die is gedaan en die nagekomen moet worden. Ook omdat de economische agenda en de sociale agenda niet tot optimale bloei kunnen komen op het moment dat het laagspanningsnet vol zou zijn.”