Gemeente: ‘geen strafbare feiten in voormalige jeugdsynagoge’

Foto via Google Maps - Streetview

De bijeenkomsten in de voormalige jeugdsynagoge hebben niet geleid tot openbare ordeverstoringen en strafbare feiten. Dat antwoordt het college op vragen van de PVV.

Volgens de PVV is het in tijden van oplaaiend antisemitisme uitermate pijnlijk voor de Joodse gemeenschap in Groningen dat in het pand aan de Haddingedwarsstraat eerder dit jaar een anti-Israëlbijeenkomst plaatsvond.

De gemeente verwijst in haar antwoord naar eerdere vragen van het CDA. Sinds de voormalige jeugdsynagoge een jaar geleden is gekraakt, zijn er bij de diverse bijeenkomsten geen strafbare feiten geconstateerd. Er is dan ook geen reden om in te grijpen.

Volgens het college van B&W hebben de krakers aangegeven vrijwillig te vertrekken als de gemeente daadwerkelijk plannen heeft voor het pand. Een juridische uitzettingsprocedure, waar de PVV om vraagt, is nu nog steeds niet mogelijk.