Niet snel uitsluitsel over brand in Sugar Homes? Dan gaat gemeente de deuren langs (update)

Ingezonden foto

Het Groningse gemeentebestuur was in eerste instrantie niet van plan om, na de hausse aan klachten en gevoelens van onveiligheid bij de bewoners van de door brand getroffen Sugar Homes op het Suikerterrein, direct zelf actie te ondernemen. Maar als het onderzoek naar de brand van de Veiligheidsregio er niet snel is, gaat een gemeentelijke veiligheidsinspecteur toch de deuren langs.

Dat liet wethouder Rik van Niejenhuis woensdagmiddag weten aan de gemeenteraad. De wethouder reageerde daarmee op vragen van verschillende raadsfracties, die opkwamen voor de bewoners van de containerwoningen.

Een flink aantal bewoners sprak de afgelopen dagen, na de brand in één van de woningen woensdagochtend, openlijk over hun angstgevoelens. Bij de brand werd één van de woningen volledig in de as gelegd. Bewoners gaven aan brandblussers te missen, wezen op gebrekkige brandalarmen en klaagden over de elektriciteitsvoorziening in de panden. Die zou, volgens de bewoners, al lange tijd niet op orde zijn. Het vermoeden is groot dat de brand werd veroorzaakt door kortsluiting.

Van Niejenhuis eerst terughoudend: ‘Nu nog geen schuldige aanwijzen’

In eerste instantie, tijdens het vragenuurtje met de gemeenteraad, was wethouder van Niejenhuis niet van plan om vanuit de gemeente direct actie te ondernemen. Dit ondanks de oproep van verschillende raadsfracties om geruststelling te bieden over de veiligheid in de wooncontainers. Daan Swets, fractievoorzitter van Student & Stad, stelde: “Als het goed is, hebben de containers niet lang meer te gaan. In Amsterdam waren ze al tien jaar afgeschreven. Toen zijn ze, na een aantal noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen, alsnog naar Groningen gehaald. We willen, zolang er nog mensen wonen, geruststelling voor de bewoners.”

Wethouder Van Niejenhuis stelde daarop dat hij, ondanks begrip voor de zorgen van bewoners, niet van plan is om de gemeente controles te laten uitvoeren zolang het onderzoek van de Veiligheidsregio Groningen nog niet is afgerond: “Ik begrijp het gevoel van onveiligheid. Maar dat betekent niet meteen dat er een schuldige is of dat er iets mis is. Zolang de Veiligheidsregio nog onderzoek doet, moeten we niet overhaast een schuldige aanwijzen. Als het onderzoek is afgerond, kunnen we verder kijken.”

Dat was duidelijk iets te defensief. Raadslid Niels Hilboesen van de Stadspartij: “Ik ben daar geweest. Een inspecteur had meteen kunnen zien dat een buitenmeterkast niet voldoet. Als er gecheckt is, vraag ik me af waar. Bewoners zeggen dat er bijna elke maand een elektricien langskomt om iets na te kijken. Als dat nodig is, vraag ik me af waarom.” Jim Lo-An-Joe van D66 stelde daarom de vraag: “Er zijn signalen dat het mogelijk niet goed zit. Is het niet mogelijk om alle woningen te laten controleren? We kunnen toch niet zo doorgaan, nu we deze signalen hebben gehad?” Ook het CDA, bij monde van raadslid Etkin Amrut, is het daarmee eens: “Wachten op onderzoeksrapporten is één ding, maar de gemeente kan toch iets doen? Het zou goed zijn om nu de zorgen van de bewoners weg te nemen.”

In eerste instantie bleef wethouder Van Niejenhuis bij zijn standpunt: “Er zijn signalen over ondeugdelijke installaties, maar die geven geen directe aanleiding om nu alles te controleren. Dat is ongebruikelijk en vrijwel onmogelijk. Als uit het onderzoek blijkt dat er reden is tot zorgen, kunnen we verder kijken.”

Uur later toch toezegging door wethouder

Maar een uur later, tijdens de raadsvergadering, kwam Van Niejenhuis gedeeltelijke terug op zijn woorden. Dat deed de wethouder, nadat een vijftal partijen relatief ad-hoc een motie indiende. Die motie zou het college, als deze in stemming zou zijn gebracht, hebben gemaand om nog voor de kerst enkele woningen steekproefsgewijs te inspecteren op (brand)veiligheid.

De wethouder stelde daarop: “Een aantal van u liet me weten dat ik nogal defensief overkwam tijdens de raadsvergadering. Met deze motie treedt u eigenlijk in bij de prioriteiten van onze medewerkers. Zij hebben nu een ander gebouw op de planning staan voor controle en u kunt nog niet concluderen dat zorgen van de bewoners terecht zijn. Maar ik heb ruggenspraak met het hoofd van de afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en hij heeft me gezegd: Als het rapport van de Veiligheidsregio er niet is binnen twee of drie dagen is, dan gaat een inspecteur van de gemeente de deuren langs om te vragen of er zorgen zijn. “Als dat zo is, zal deze persoon vragen of deze binnen mag komen om te kijken. Maar ik verzeker u, zowel wij als de Veiligheidsregio Groningen nemen de zorgen zeer serieus. De Veiligheidsregio is vaak heel snel.”

De motie van de oppositiepartijen werd, met deze toezegging van de wethouder, ingetrokken en daarom niet in stemming gebracht.