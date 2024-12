Gemeente gaat door met verplicht plaatsen nestkasten nieuwbouwwoningen

De gemeente Groningen gaat door met het verplicht laten plaatsen van nestkasten bij nieuwbouwwoningen en grote renovatieprojecten. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

Het beleid van het college staat daarmee haaks op wat het kabinet in Den Haag wil. Minister Mona Keijzer (BBB) van Volkshuisvesting maakte afgelopen week bekend dat projectontwikkelaars niet langer nestplekken hoeven te plaatsen in nieuwbouwwoningen voor beschermde vogels en vleermuizen. De minister spreekt van een duurzaamheidseis die niet nodig is, omdat deze regel juist de ambitie om meer woningen te bouwen duurder maakt en vertraagd.

Elte Hillekens (GroenLinks): “Projecten sneuvelen niet vanwege nestkastjes”

Voor de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren was het aanleiding om van de wethouder duidelijkheid te krijgen. Elte Hillekens van GroenLinks: “Wij maken ons zorgen over dit besluit van de minister, waarvan wij vinden dat het kortzichtig en ondoordacht is genomen. We hebben met zijn allen hard gewerkt aan een maatregel om bij nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten goed te investeren in de kwaliteit voor de dieren, voor de vogels en de vleermuizen. Nu wordt dat ineens van tafel geveegd. De minister is van mening dat het om een beperkende maatregel gaat doordat bouwprojecten hier tegenaan lopen. De afgelopen dagen zijn vanuit het land hier tal van reacties op binnengekomen, en daaruit blijkt dat men het een dom en kortzichtig besluit van de minister vindt. Projecten sneuvelen namelijk niet vanwege de nestkastjes. Wat onze fracties niet willen is dat we over twee jaar ineens allemaal nestkastjes bij moeten gaan bouwen omdat we dan ‘gemiep’ zien over muggenoverlast in de achtertuinen. Wij hopen daarom dat de maatregelen rond nestkastjes wel blijven nemen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Het besluit heeft ons als gemeente verrast”

Dat bijbouwen is volgens Van Niejenhuis niet nodig want in Groningen gaat men gewoon door met het verplicht stellen van het plaatsen van nestkasten voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Van Niejenhuis: “Ik ga niet mee in de woorden ‘kortzichtig’ en ‘ondoordacht’ die de indienende fracties gebruiken. Wij willen als college vooral kijken naar de effectiviteit van maatregelen. Wij waren in de veronderstelling dat dit kabinet het natuur-inclusief bouwen zou gaan verheffen tot een landelijke norm in het besluit voor de Bebouwde Leefomgeving, BBL. Dat is te elfder ure besloten om dat niet te gaan doen per 1 januari. Dat heeft ons als gemeenten en ook provincies verrast. Maar ook bouwers en ontwikkelaars zijn verrast. Zij hebben een brandbrief gestuurd naar de minister waarin de minister opgeroepen werd om wel deze landelijke norm in te voeren.”

“Steden zijn in toenemende mate de vluchtheuvels voor biodiversiteit”

Van Niejenhuis: “We hebben in ons land 342 gemeenten. Als iedere gemeente zijn eigen normen gaat hanteren, dan wordt het alleen maar ingewikkelder om dit probleem op te lossen. Dus de oproep was om op landelijk niveau één regeling te maken. De minister heeft gekozen om dat niet te doen. Wij vinden dat jammer. Wij denken namelijk dat steden in toenemende mate de vluchtheuvels voor biodiversiteit aan het worden zijn. En dat het ook belangrijk is dat wij ons steentje daar aan bij gaan dragen. Het korte antwoord is daarom dat wij onverkort door zullen gaan met alle maatregelen zoals we die hebben opgesteld in het beleidskader Natuurinclusief Bouwen.”