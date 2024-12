Gemeente en GRC ruziën over stookkosten kleedkamers: ‘Rekening verzevenvoudigd, ketel staat ook in de zomer te loeien’

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen en voetbalvereniging GRC Groningen zijn verwikkeld in een conflict over de energierekeningen voor het gebruik van het kleedgebouw van de club op sportpark Corpus den Hoorn.

De afgelopen twee jaar zag de voetbalclub de energierekening verzevenvoudigen, schrijft de raadsfractie van het CDA. Voor 2022 en 2023 moet de club 16.000 euro aan energiekosten betalen aan de gemeente, de eigenaar van de kleedruimte. Volgens de club wordt het kleedgebouw slechts 1320 uur per jaar gebruikt, maar moeten ze betalen voor 7000 uur.

De hoge kosten zijn onder meer het gevolg van het slechte energielabel van het gebouw (label E) en een verouderde, inefficiënte ketel. Deze ketel zou naar verluidt zelfs in de zomer regelmatig aanstaan. De voetbalclub wil het pand in eigen beheer krijgen om zelf duurzaamheidsmaatregelen te kunnen nemen.

Volgens het CDA wilde de gemeente aanvankelijk mediation instellen in het conflict met de club, maar dat ging niet door. Nu springt de raadsfractie van het CDA op de bres voor GRC in de hoop op een oplossing. “Verenigingen zijn cruciaal voor onze gemeente”, schrijft CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. “Ze dragen bij aan een gezond Groningen en zijn belangrijk voor het versterken van de gemeenschapszin. Daarnaast is het van belang dat we vaart maken met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed, zeker als dat ook tot hoge kosten voor maatschappelijk belangrijke organisaties leidt.”

De raadsfractie kaart de kwestie woensdagmiddag aan bij het college tijdens het politieke vragenuur.