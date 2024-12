Gemeente dwingt krakers jeugdsynagoge niet om poster weg te halen: ‘Vrijheid van meningsuiting’

Burgemeester Mirjam van ’t Veld kan naar eigen zeggen niet ‘intreden’ bij de gekraakte voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat om er een poster te laten verwijderen. Volgens Van ’t Veld druist dat in tegen de vrijheid van meningsuiting. Na aandringen van de gemeenteraad zegde ze wel toe ‘na te denken’ over een gesprek en een verzoek aan de krakers over de uiting.

De VVD, het CDA en de Stadspartij 100% voor Groningen kregen deze toezegging, nadat ze woensdagmiddag vragen stelden over de poster aan de binnenkant van een raam in het gebouw. Het pand, eigendom van de gemeente, is sinds oktober vorig jaar gekraakt. De gemeente kan de krakers, ook na een stap naar de rechter, op dit moment niet uitzetten.

Paraglider-poster

De krakers in het pand zijn grotendeels fervent pro-Palestijnse activisten. Al eerder zorgde dat voor wrevel, zowel bij Joodse Stadjers als binnen de gemeenteraad. In november vorig jaar ontstond ophef, nadat er een pro-Palestijnse bijeenkomst werd gehouden in de voormalige jeugdsjoel.

Nu zorgt een poster op het pand voor ophef. Daarop is een paraglider te zien (een referentie naar het bloedbad dat Hamas vorig jaar oktober aanrichtte op muziekfestival Nova) en de tekst ‘resistance till liberation’ (‘verzet tot de bevrijding’).

De drie fracties noemen de uitingen op een gebouw ‘met een dergelijke geschiedenis in een van oorsprong Joodse wijk’ daarom ‘uiterst kwetsend’. De oppositiepartijen vroegen het college om met de krakers in gesprek te gaan en te bezien wat het college kan doen om de posters te laten verwijderen. In Amsterdam werden dezelfde posters door activisten op openbare plekken gehangen, waarna de gemeente besloot ze weg te halen.

‘Oordeel is niet aan het college, maar aan de rechter’

Maar in het geval van de poster op de jeugdsynagoge gaat dat niet, stelt interim-burgemeester Van ’t Veld: “In zijn algemeenheid doet het me altijd verdriet als mensen zich gekwetst voelen of als iets herinneringen bovenhaalt. Maar het gaat hier om het grondrecht ‘vrijheid van meningsuiting’. Dan mogen mensen kritiek leveren op overheden en dan mogen dingen ook schuren. Dan doet het er niet toe of dit een gemeentelijk gebouw is; dit valt onder vrijheid van meningsuiting. Een morele opvatting daarover is niet aan het college, dat is echt aan de rechter.”

De burgemeester laat wel weten in principe bereid te zijn na te denken over een gesprek met de krakers om te vragen of ze de poster willen verwijderen. “Maar dan wel met in het achterhoofd de context dat ik het niet kan en ga verbieden. Het zou dan een persoonlijk verzoek zijn, met het oog op de historische context van het gebied. Dat wil ik even overwegen.”