Gemeente betaalt heel 2025 zelf voor ‘bed-bad-brood’: LVV wordt ‘GOVO’

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat, ondanks het dichtdraaien van de geldkraan in Den Haag, ook in 2025 opvang bieden aan ongedocumenteerden. De gemeente betaalt het weggevallen deel van de financiering zelf met geld dat is overgebleven uit de afgelopen jaren.

De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV, beter bekend als de bed-bad-broodregeling) wordt per 2025 niet langer gefinancierd door het Rijk. Minister Marjolein Faber (PVV) van Asiel besloot eerder dit jaar om de LVV te beëindigen. De regeling was actief in vijf steden, waaronder Groningen. Het Rijk betaalde twee derde van het benodigde budget; de rest werd bekostigd via een uitname uit het gemeentefonds, waardoor alle gemeenten in Nederland bijdroegen aan de financiering.

Die medefinanciering blijft bestaan, besloot het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente legt daarom de rest van het benodigde geld voor volgend jaar bij, met middelen die de voorgaande jaren overbleven.

LVV wordt ‘Groninger Opvang voor Ongedocumenteerden’

Vanaf januari wordt de opvang, gevestigd in een pand aan de Helsinkistraat, voortgezet onder de naam Groninger Opvang voor Ongedocumenteerden (GOvO). Stichting INLIA blijft verantwoordelijk voor huisvesting en juridische begeleiding, terwijl de gemeente bepaalt wie toegang krijgt, volgens strikte criteria. De opvanglocatie aan de Helsinkistraat biedt echter meer capaciteit dan nodig is voor de GOvO.

De gemeente onderzoekt daarom, samen met organisaties zoals het Leger des Heils en WIJ Groningen, hoe deze ruimte volgend jaar ook gebruikt kan worden voor andere kwetsbare groepen. Daarnaast bekijkt de gemeente mogelijkheden om bedden beschikbaar te stellen voor omliggende gemeenten in Drenthe en Friesland, onder strikte afspraken over kosten en verantwoordelijkheid.

Rechtszaken

Of de bijdrage uit Den Haag definitief wegvalt, is nog te bezien. Een advocaat uit Assen is rechtszaken begonnen tegen de directe sluiting van de LVV-voorzieningen in alle vijf de steden waar deze gevestigd zijn in Nederland. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben rechters al besloten dat de opvang ook na 1 januari doorgezet moet worden zolang een bezwaarprocedure loopt. In Eindhoven betaalt de gemeente, net als in Groningen, in 2025 zelf voor de opvang. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, volgt een nieuwe procedure.

Fischer procedeert ook om de opvang in Groningen open te houden. Deze zaak dient begin volgend jaar.