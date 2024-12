Geld is binnen voor verlichting Martinitoren tijdens feestdagen: ‘Hopen dat bedrijf tijd heeft en vergunning wordt verleend’

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Het geld om de Martintoren toch te verlichten tijdens de kerstperiode is binnen. Nu is het, volgens de initiatiefnemers, afwachten of er een vergunning komt voor de actie. Ook moet het bedrijf wat de toren moet gaan uitlichten nog een plekje vinden in de volle agenda tijdens de feestdagen.

Dat laat Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, vrijdagochtend weten.

Inmiddels staat de Martinitoren alweer twee jaar in het donker. De gemeente schakelde de verlichting van d’ Olle Grieze eind 2022 uit om energie te besparen. Bewoners, bedrijven en een deel van de gemeenteraad roept sindsdien om een oplossing. De gemeente is bezig met een nieuw verlichtingssysteem met LED-lampen, maar dat werkt tot nu toe niet zoals het moet. Daarom is de gemeente van plan om de toren pas komende zomer weer uit te lichten.

Nachtburgemeesterskandidaat Harry de Lange vond dat geen pas en begon eind november een inzamelingsactie om d’Olle Grieze in ieder geval tijdens de kerstperiode weer in het licht te zetten. Die leverde een kleine tweeduizend euro op. Nu het doel van de actie is bereikt, hebben de Groninger City Club en het Ondernemersfonds Groningen besloten om de rest van het benodigde geldbedrag bij te leggen.

Geld is nu binnen, nu nog vergunning en plek in agenda

Het plan was eigenlijk om d’Olle Grieze vanaf komende vrijdag weer te verlichten, met behulp van een extern bedrijf. Maar of de toren deze kerstperiode nog in het licht baadt is niet zeker, vertelt Eric Bos van de Groningen City Club.

“Dat hangt nog van een paar dingen af”, vertelt Bos. “Allereerst is het afwachten of het bedrijf wat de techniek moet regelen het nog voor elkaar krijgt. Die hebben de agenda deze periode flink gevuld. Ook moet de gemeente nog toestemming geven met een vergunning. Die is er nog niet definitief. De toren is een Rijksmonument en daar gelden andere regels voor. Het geld is er gewoon, maar we moeten alle hobbels op de juist manier nemen.”

Eerste avond groen-wit, verlichting mogelijk tot ESNS

Het is de bedoeling dat de Martinitoren maandagavond geheel groen-wit kleurt, de kleuren van Groningen. Maar ook dat is nog niet zeker, vertelt Bos: “Je mag het monument, volgens de regels, maar één dag per jaar anders aankleuren. Dat betekent ook dat de Martinitoren de rest van de periode gewoon in het ‘normale’ licht staat wat we gewend zijn.”

En hoe lang die periode is, blijft ook nog even afwachten: “Als alles doorgaat, blijft de Martinitoren in ieder geval tot 1 januari verlicht. Maarde insteek is eigenlijk om de toren langer verlicht te laten zijn, tot en met Eurosonic Noorderslag. Dat verzoek hebben we ook neergelegd bij zowel het bedrijf als bij de gemeente.”

Bos is wel blij dat de initiatiefnemers niks meer in de weg staat om de Martinitoren weer een tijdje in het licht te zetten: “De Martinitoren is natuurlijk echt een hotspot in Groningen. Dat merken we ook echt aan de reacties.”