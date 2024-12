Geen vuurwerk tijdens aftelmoment Grote Markt? Meerderheid Groningers is voorstander | OOG Panel

Geen vuurwerk tijdens het aftelmoment op de Grote Markt. Dat vindt een meerderheid van OOG Panel. Bijna zeventig procent van de deelnemers vindt het prima dat het aftellen voor 2025 gebeurt zonder het traditionele vuurwerk.

Zoals elk jaar vindt er in “de huiskamer van de stad” een feest plaats rondom Oud en Nieuw. Deze keer is het onderdeel van Wintergoud, het overkoepelende evenement waar WinterWelVaart en de Winterstad op de Grote Markt onderdeel van zijn. Onder de naam 3, 2, 1 Goud & Nieuw kunnen Groningers genieten van verschillende dj’s, in het reuzenrad luisteren naar een audiotour over het afgelopen jaar en wordt er samengewerkt met KopjeK, dat veel dancefeesten organiseert in Groningen.

Het aftelmoment op de Grote Markt is vuurwerkvrij. De markt is een van de locaties in de gemeente die bestempeld is als een vuurwerkvrije zone. Zo mag er onder andere in het uitgaansgebied en rondom de ziekenhuizen geen vuurwerk worden afgestoken.

In een vragenlijst over Wintergoud vroeg OOG aan Groningers of zij het een goede of slechte zaak vinden dat het georganiseerde aftelmoment op de Grote Markt vuurwerkvrij is. De meerderheid (68,5%) van de Groningers vindt dit een goede zaak. Panelleden vinden dat “vuurwerk niet meer van deze tijd is”. Iemand zegt: “Heel erg goed. We kunnen het leuk hebben zonder geknal. Minder luchtvervuiling en bange en gewonde mensen en dieren. Goede zaak!” Een ander: “Ongelooflijk veel lawaai, wat traumatisch is voor allerlei (huis)dieren en vast ook mensen. Enorm vervuilend ook. Beter zonder dus.”

Deelnemers die het jammer vinden dat het aftelmoment vuurwerkvrij is, vinden dat vuurwerk bij Oud en Nieuw hoort. Ondanks dat sommige Groningers tegen particulier vuurwerk zijn, zouden zij het mooi vinden als er een georganiseerde vuurwerkshow komt: “Het zou leuk zijn als er een mooie (veilige) vuurwerkshow komt, zodat burgers niet de behoefte voelen om het zelf (onveilig) af te steken”, aldus een panellid. Een andere Groninger zegt: “De binnenstad is al vuurwerkvrij. Ik denk dat het leuk zou zijn als er dan om 00.00 uur wel wat mooi siervuurwerk de lucht in zou gaan. Hoort toch een beetje bij oudejaarsavond.”

Bij de leeftijdsgroepen tot dertig jaar is er meer verdeeldheid over het onderwerp. Zo geeft ongeveer de helft van deze groep deelnemers (50,5%) aan tegen vuurwerk te zijn tijdens het aftelmoment, terwijl meer dan een derde (34,4%) graag wel vuurwerk op de Grote Markt zou willen zien. Zo zegt iemand: “Zo’n lichtshow is een beetje een anticlimax na het aftellen. Vuurwerkshow zou veel mooier zijn.”

Algeheel vuurwerkverbod?

Een panellid dat kritisch is op vuurwerk wil wel een stap verder gaan: “De hele gemeente zou vuurwerkvrij moeten zijn. Het zorgt helaas voor veel ergernis, gevaarlijke situaties en schade. Voor dieren is het een drama, maar ook veel mensen hebben er steeds minder mee, zo heb ik het idee.”

Deze quote is niet opvallend. Dat Groningers kritisch op het vuurwerk zijn, bleek eerder uit een peiling van OOG rondom de vorige jaarwisseling. Toen gaf ruim twee op de drie Groningers aan een voorstander te zijn van een algeheel vuurwerkverbod. De gemeenteraad heeft tot nu toe niet gekozen voor een verbod op het afsteken van vuurwerk. Dat mag tussen 31 december om 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Sommige panelleden geven in de open antwoorden op de vraag rondom het aftelmoment op de Grote Markt aan, dezelfde mening te hebben. Een deelnemer vindt: “Vuurwerk is een ramp voor dieren en het milieu. En wat te denken van alle mensen die getraumatiseerd uit oorlogsgebied komen? Voor hen is het aanhoren van vuurwerk verschrikkelijk. Het allerbeste zou zijn dat we vuurwerk afschaffen. Ik heb er zelf ook niet zoveel mee, dus dat is natuurlijk makkelijk praten. Iemand die het geweldig vindt, staat hier anders in. Maar minderen is al een heel goede stap.”

Volgende week verschijnen de algehele resultaten van het OOG Panel over Wintergoud.

Verantwoording

De vragenlijst over Wintergoud is verspreid onder de leden van het OOG Panel en is gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 971 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente komen. 318 leden van het vaste OOG Panel, bestaande uit 1274 leden, hebben gereageerd op de vragenlijst.

Van de respondenten geeft meer dan tweeënvijftig procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer vierenveertig procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan zevenenvijftig procent aan vijftig jaar of ouder te zijn. De demografische gegevens komen niet overeen met de demografie van gemeente Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

