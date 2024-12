Geen uitzondering voor bakfiets bij milieustraat

Foto: bewonersinitiatief Duurzame Korrewegwijk

Een gratis lading grofvuil wegbrengen met een (elektrische) bakfiets blijft formeel gelijk aan een lading wegbrengen met de auto. Een motie van Student & Stad, die ervoor pleitte om met een bakfiets acht ladingen gratis af te mogen voeren in plaats van vier, haalde het woensdagavond niet in de raad.

De motie, ingediend door Daan Swets (Student & Stad), stelde dat inwoners die geen auto hebben en grofvuil met een bakfiets vervoeren, worden benadeeld. Bakfietsen van de Stadswerkplaats kunnen ongeveer anderhalf kuub grofvuil vervoeren, maar bij het inleveren wordt dit genoteerd als maximaal drie kuub. Hierdoor kunnen niet-autobezitters op jaarbasis minder grofvuil gratis wegbrengen dan autobezitters.

In het verleden bestond er voor bakfietsen een coulanceregeling, waarbij het aanleveren van grofvuil per bakfiets telde als een halve keer. Zo zouden bakfietsgebruikers in plaats van vier keer, acht keer per jaar grofvuil kunnen wegbrengen. Die informele regeling is, met de invoering van de huisvuilpas, komen te vervallen.

Maar het college zit een herinvoering van de regel, dit keer ‘formeel’, niet zitten, blijkt uit de woorden van verantwoordelijk wethouder Mirjam Wijnja: “We zien het niet hebben van een auto niet als een probleem of als rechtsongelijkheid. Bij de invoering van de huisvuilpas zijn de regels juist gelijkgetrokken voor alle inwoners. Die regels zijn niet nieuw, maar juist aangescherpt om voor meer gelijkheid te zorgen en discussies aan de poort te voorkomen. Dat er weinig afval in een auto kan, is niet altijd waar. Er zijn veel mensen met een auto waar ook geen drie kuub in kan. Er zijn mensen met een trekhaak en zonder. Ik wil daarmee aangeven: zodra je die kant opgaat, wordt het al snel heel onduidelijk. Het meest eerlijke systeem is inleveren op gewicht. Daar kiezen wij nu niet voor, want dat vergt een enorme investering.”

De mening van Wijnja kreeg bijval uit een meerderheid van de raad, die de motie van tafel veegde. Naast de coalitiepartijen stemde ook D66 tegen het voorstel.