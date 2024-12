Geen trein en bus vanaf oudejaarsavond 20.00 uur

Wie op oudejaarsdag nog van het openbaar vervoer gebruik wil maken, moet beseffen dat er na 20.00 uur geen treinen en bussen meer rijden.

Alle ritten die om of 20:00 uur vertrekken worden volledig, dus tot het eindpunt, uitgereden. Vlak na 20:00 uur vertrekken er nog wel enkele bussen. Enkele ritten rijden niet verder dan een punt halverwege de route. De laatste ritten van Qliners 300 en 310 rijden niet verder dan P+R Gieten. In Gieten staat een andere bus gereed die reizigersĀ verder brengt naar Emmen, Assen, Groningen of Veendam.

Op 1 januari start de dienstregeling weer op volgens de zondagsdienstregeling. De treinen van NS en Arriva en de bussen van Qbuzz beginnen op nieuwjaarsdag rond 10.00 uur weer te rijden. Reizigers wordt geadviseerd de Reisplanner te raadplegen om duidelijkheid te krijgen over hun reis.