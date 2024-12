Foto Andor Heij. The Knickerbockers

The Knickerbockers moet op zoek naar een nieuwe trainer, want Freddy Strating stopt na dit seizoen.

Strating is bezig aan zijn tweede jaar bij de studenten voetbalvereniging. Hij kwam over van Roden. Hij is toe aan een nieuwe uitdaging.

Vorig jaar behaalde hij met de derdeklasser een periodetitel. Dit seizoen staat TKB op de vierde plaats in 3R, drie punten achter de drie koplopers. Strating wil het seizoen met de selectie zo goed mogelijk afmaken.