Forum Groningen verwelkomt tien miljoenste bezoeker

Foto via Forum Groningen

Forum Groningen is sinds vrijdagmiddag in totaal bezocht door meer dan tien miljoen mensen.

Een bos bloemen, een goodiebag en een groot plakkaat vielen de miljoenste bezoekster ten deel. De grens van tien miljoen bezoekers in vijf jaar betekent dat er dit jaar tot nu toe 2.5 miljoen bezoekers in het Forum zijn geweest. Dat is evenveel als vorig jaar.

“Na een pittige start door corona kan ik niet anders dan blij zijn over hoe intensief het Forum wordt gebruikt door zoveel verschillende mensen”, laat Dirk Nijdam (directeur Forum Groningen) weten via sociale media. “Dat we nu voor het tweede jaar op rij 2.5 miljoen bezoekers hebben, overtreft denk ik wel onze stoutste verwachtingen. Minstens zo belangrijk is dat het aantal filmbezoekers in het gebouw is verdubbeld, het aantal bibliotheekleden weer is gestegen en dat onze programma’s steeds meer publiek trekken.”

Het Forum Groningen bestaat inmiddels vijf jaar. Het megaproject was omstreden vanwege de kosten, maar tegenwoordig een aanwinst voor de stad. Uit het OOG Panel blijkt namelijk dat drie op de vier personen (heel) positief zijn over het Forum. Meer over het panelonderzoek van OOG lees je hier.