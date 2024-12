FNV dreigt met acties bij IKEA, cao-ultimatum tot dag voor kerst

Foto Ikea

De apothekers staken dan weliswaar volgende week niet. Maar een staking bij IKEA op tweede kerstdag of nieuwjaarsdag volgt misschien wel. Vakbond FNV heeft het woonwarenhuis een ultimatum gesteld om met een beter loonbod te komen. Dat loopt komende dinsdagmiddag af, de dag voor Kerst.

Volgens FNV is het huidige bod van IKEA ontoereikend. Het voorstel van 0,4 procent salarisverhoging in januari en 2% in juli blijft ver achter bij de inflatie. Hierdoor gaan werknemers er volgend jaar financieel op achteruit.

Vakbond FNV heeft IKEA tot dinsdag 24 december 12:00 uur de tijd gegeven om met een beter cao-voorstel te komen. Het Zweedse woonwarenhuis moet van de vakbond onder meer een salarisverhoging van 7 procent bieden om de koopkracht van medewerkers te verbeteren. De vakbond eist ook afspraken over het beperken van werkdruk en jaarlijkse beoordelingsverhogingen.

Als IKEA niet meet een beter loonbod komt, volgens er volgens FNV-bestuurder Danielle Wiek acties bij het woonwarenhuis: “Het is tijd dat IKEA haar motto ‘put people first’ waarmaakt.”