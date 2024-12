Financiële baas Heracles: Toch kinderen lichtgewond door val supporter FC Groningen

Foto: sportphotoagency.com

Aanvankelijk leek het erop dat niemand anders dan alleen de FC-supporter gewond is geraakt bij het incident rond zijn val in het Asito stadion in Almelo. Uit nader onderzoek blijkt nu, zo stelt Financieel Directeur Remon Enting van Heracles, dat enkele kinderen lichtgewond raakten.

“Gelukkig gaat het nu weer goed met hen”, verklaart Enting in een interview op de website van Heracles. De kinderen werden direct na de wedstrijd opgevangen en de club bracht een bezoek aan hen om extra steun te bieden. “De schrik zat er goed in, niet alleen bij de getroffen kinderen, maar bij alle aanwezigen in het vak. We hebben veel aandacht besteed aan nazorg.”

De supporter van FC Groningen liep over een plexiglazen plaat terug naar zijn plek en viel er doorheen. Hij liep een hersenschudding, gebroken ribben en een klaplong op. De jongen was wel direct bij kennis en aanspreekbaar en ligt nu enkele dagen in het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De wedstrijd werd na het incident eerst tijdelijk en daarna definitief gestaakt. “De intentie was om verder te spelen, maar de situatie werd uiteindelijk als onveilig beoordeeld”, legde Enting uit. Het was volgens de financiële baas in Almelo een lastige beslissing om de communicatie richting de supporters in het stadion beperkt te houden. “We wilden geen nieuwe escalaties veroorzaken.”

Heracles Almelo onderzoekt of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar benadrukt ook het belang van een gastvrije sfeer. Elting: “Wij willen een veilige, maar ook open omgeving bieden voor supporters van beide teams. Dit incident geeft ons aanleiding om opnieuw naar verbeteringen te kijken.”