FC Groningen verliest van een matig FC Twente

FC Groningen heeft op zondagmiddag met 2-0 verloren van FC Twente. De FC liet prima voetbal zien en kon een aantal kansen forceren, maar het waren de Twentenaren die de kansen ook daadwerkelijk konden verzilveren.

Het eerste schot van de wedstrijd wordt binnen enkele minuten al gelost door Thom van Bergen. Het zet de toon voor het verdere verloop van de eerste helft. Beide ploegen tonen initiatief en het gaat gelijk op. FC Groningen loert op de counter en weet op deze manier een aantal keer uit te breken.

Twente komt op voorsprong

Het evenwichtige beeld wordt doorbroken door een plotselinge uitbraak van de thuisploeg. Via de zijlijn bewegen de Tukkers snel richting het Groningse doel. Het eindstation in het zestienmetergebied is Bart van Rooij die meteen op doel schiet. De bal wordt onderweg nog aangeraakt door Thijmen Blokzijl waardoor de bal van richting veranderd. Etienne Vaessen is hierdoor kansloos en de bal geketst tegen het net. FC Twente komt op voorsprong.

FC Groningen vecht voor de gelijkmaker

Direct na het tegendoelpunt krijgt Romano Postema de kans om gelijk te maken, maar de aanvaller krijgt de bal niet tussen de palen. De Twentenaren starten vervolgens aan een constant offensief, maar het schrikt de FC niet af. De ploeg van Dick Lukkien zet hoog druk en weet zo dichtbij het Twentse doel te komen. Via de counter weet de FC via Jorg Schreuders uit te breken die, met slechte één Twentse verdediger met hem mee, de combinatie zoekt met Postema. Al vallend weet de aanvaller nog te schieten, maar ook nu beland de bal aan de verkeerde kant van de paal.

Vlak voor rust is het FC Twente die de voorsprong bijna weet te vergroten. Sam Lammert kan een schot lossen, maar de vingertoppen van Vaessen voorkomen een treffer.

De Tukkers verdubbelen de voorsprong

Het begin van de tweede helft begint voor beide ploegen twijfelachtig. Lang is er weinig actie voor de doelen van Vaessen en Unnerstall. Tot de thuisploeg uitbreekt en de bal aan de rand van de zestienmeter bij Sem Steije weet te krijgen. Behendig kapt de middenvelder Stije Resink uit en schiet vervolgens de bal genadeloos in het dak van het doel.

Dick Lukkien reageert door een dubbele wissel door te voeren. Breekijzer Brynjolfur Willumsson komt samen met Joey Pelupessy in het veld voor Jorg Schreuders en Steije Resink.

Twentenaren houden de controle

FC Groningen weet nog een aantal keer in het zestienmetergebied te verschijnen. De in het veld gekomen debutant David van der Werff weet op doel te schieten, maar zijn schot wordt geblokt. Vlak voor tijd krijgt de middenvelder nog eens de kans om zijn debuut een gouden randje te geven, maar hij maait over de bal heen. De FC blijft tot het laatste fluitsignaal opzoek naar een later aansluitingstreffer, maar de Twentenaren bieden stug weerstand.

Daarmee verliest FC Groningen met 2-0 van FC Twente en zakt naar de 14e plaats van de Eredivisie. De eerstvolgende wedstrijd is het duel tegen AZ Alkmaar in de KNVB Beker aanstaande woensdag. Daarna is het alweer tijd voor de laatste wedstrijd van 2024; in Almelo zal FC Groningen het opnemen tegen Heracles.