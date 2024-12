FC Groningen uit bekertoernooi geknikkerd na 3-1 nederlaag tegen AZ

Foto Andor Heij. Dick Lukkien (l). Johan Hove (r) FC Groningen

FC Groningen heeft woensdagavond verloren van AZ in het AFAS stadion in Alkmaar. De Groningers kwamen in de eerste helft nog op gelijke hoogte, maar dat hielden ze niet vol in de laatste 45 minuten. Uiteindelijk verloren ze met 3-1 van de Alkmaarders.

Zwak begin

Volgens FC Groningen-kenner Maarten Siepel begon de Trots van het Noorden matig aan de wedstrijd. “Vooral de verdediging speelt zwak: stopper Finn Stam is op dit moment wat minder, net als centrale verdediger Marco Rente.” De beroerde tegendruk leidt al in de tweede speelminuut tot een schietkans voor AZ. De bal verdwijnt in het zijnet.

Twee minuten later is het wel raak. Een slechte bal van centrale verdediger Marco Rente belandt in de voeten van de Alkmaarders. AZ zet zonder veel moeite een aanval op, waarbij de bal van dichtbij ingetikt kan worden. 1-0. “Dat ging behoorlijk simpel”, aldus Siepel.

Het is niet de laatste foute pass van de Groningers. AZ krijgt in de eerste helft nog verschillende kansen doordat ze de bal zo in hun voeten krijgen ingespeeld door de tegenstander. Gelukkig voor de FC leidt dat in de eerste 45 minuten niet meer tot doelpunten.

Penalty

De Groningers zelf hebben meer geluk. Brynjólfur Darri Willumsson wordt in de rug gelopen in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter naar de stip wijst: penalty! “Die penalty kwam op het goede moment”, vertelt Siepel. “En dat door een actie van Willumsson, een speler die tot nu toe nog niet zoveel heeft gespeeld.” Het is Leandro Bacuna die achter de bal gaat staan en de penalty rustig over de grond het doel in schiet: 1-1!

Nog net voor de rust zijn de Groningers weer gevaarlijk. Jorg Schreuders legt de bal klaar voor Willumsson, waarna de aanvaller flink uithaalt. Het is de keeper van de Alkmaarders die hen voor een achterstand behoedt.

Gevaarlijk

Na de rust pakt AZ de draad weer op. De ploeg uit Alkmaar krijgt verschillende kansen, maar vertikt het om de bal achter keeper Hidde Jurjus te krijgen.

Na meerdere doelpogingen is het in de 72ste minuut toch raak. Middenvelder Thijs Oosting verspeelt de bal aan de Alkmaarders, waarna AZ snel opkomt. Maikuma dribbelt gevaarlijk op en geeft een strakke voorzet. In eerste instantie lijkt Parrott op doel te schieten, maar die geeft via een hakje de bal een zwaai naar achteren. Daar staat Van Bommel die AZ op voorsprong brengt: 2-1.

Op de aanval

FC Groningen zet vervolgens alles op alles om de achterstand weg te werken. De Groningers gaan vol in de aanval en daardoor vallen de nodige gaten. Daar maakt de tegenstander gretig gebruik van. AZ speelt de bal vanaf eigen helft richting de voorhoede, waar de Groningers in eerste instantie twee tegen twee komen te staan. Een duel komt er uiteindelijk niet aan te pas: Jayden Addai schiet de bal voorbij de verdediging binnen. 3-1.

De Trots van het Noorden probeert er nog wat van te maken, maar tot echte schietkansen komt het niet meer. Het blijft 3-1 in het AFAS Stadion in Alkmaar. FC Groningen is in de tweede ronde uit het bekertoernooi geknikkerd.

“Na die 2-1 was het eigenlijk al wel klaar”, vertelt Siepel. “AZ bracht nog wat sterkere krachten in het veld en FC Groningen heeft eigenlijk geen echte kans meer kunnen creëren.”

Competitie

Alle ogen van de FC zijn nu gericht op aankomende zaterdag. Dan spelen de Groningers de volgende eredivisiewedstrijd tegen Heracles Almelo.