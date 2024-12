FC Groningen ontbindt contract Kian Slor, aanvaller mag transfervrij vertrekken

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft het contract van Kian Slor beëindigd. De 22-jarige aanvaller mag transfervrij vertrekken.

Slor had bij FC Groningen geen uitzicht meer op speeltijd. De in Sappemeer geboren Slor kwam meer dan tien jaar geleden vanuit Hoogezand naar FC Groningen. Hij doorliep de opleiding en maakte op 1 februari 2020 zijn debuut in het eerste team. In totaal speelde Slor twaalf officiële wedstrijden voor het eerste elftal.

Een echte doorbraak bleef echter uit. Slor werd tijdelijk verhuurd aan FC Emmen en trainde dit seizoen vooral met de Onder-21 mee van FC Groningen. De club had aanvaller in de zomer al laten weten dat hij niet bij de eerste selectie zou zitten dit seizoen.