FC Groningen komt in eigen huis niet langs PEC Zwolle

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft zondagmiddag met 0-0 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. De Groningers kregen kansen op de zege, maar moesten uiteindelijk met een punt genoegen nemen.

De manschappen van trainer Dick Lukkien begonnen goed aan de wedstrijd. De Groningers hadden slechts een halve minuut nodig tot het eerste wapenfeit. Na een goede aanval kreeg Thijs Oosting net geen teen tegen een scherpe voorzet van Luciano Valente. De Tots van het Noorden had controle over de wedstrijd en gaf weinig weg. Toch kwam de thuisploeg zelf ook niet tot grote kansen.

Ondanks leuk aanvalsspel bleef een goede eindpass of flitsende actie uit. Doelman Etienne Vaessen moest zelfs eenmaal optreden bij een poging van PEC-spits Velanas. PEC-keeper Schendelaar kon een rollertje van Oosting makkelijk oprapen.

Tweede helft

PEC Zwolle kwam beter uit de kleedkamer dan FC Groningen. Al na vier minuten voetballen dachten de Blauwvingers te scoren via Dylan Vente, maar de arbitrage vlagde voor buitenspel. Even later begon Leandro Bacuna aan een mooie solo, maar besloot hij in het Zwolse strafschopgebied voor eigen succes te gaan, waar afleggen de betere optie was.

Na een schitterende aanval van PEC, over meerdere schijven inclusief overstapjes, was Vaessen halverwege het tweede bedrijf wederom belangrijk met een uitstekende redding. In de slotfase kreeg Stije Resink nog een goede kans op de winnende treffer. Maar zijn inzet belandde op de vuisten van Schendelaar. De grootste kans van de wedstrijd kwam in de laatste minuut van de voet van invaller Romano Postema. De jongeling stond oog in oog met de Zwolse sluitpost, maar schoot de bal recht tegen de keeper. Zo eindigde het duel in een 0-0 gelijkspel.

Volgende duel

Komend weekeinde speelt FC Groningen een lastige uitwedstrijd bij FC Twente. De aftrap in de Grolsch Veste is zondagmiddag om 14.30 uur.