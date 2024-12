Faillissement Nova Holding BV heeft geen invloed op Nova Tech Lycurgus

Foto: Wouter van der Maden

Op woensdagmiddag kwam Dagblad van het Noorden met het bericht dat de hoofdsponsor van de topsportclub Lycurgus failliet zou zijn. In een statement laten ze weten dat het gaat om een andere holding, waar Nova Technology, de hoofdsponsor van volleybalteam, geen onderdeel van is.

“De topvolleybalclub Lycurgus, waar wij met ons bedrijf Nova Technology aan verbonden zijn staat daar geheel buiten. Daarnaast wil ik als statutair bestuurder van Nova Tech Lycurgus benadrukken dat ik garant sta voor de club”, laat eigenaar van beide holdings Ramón AB in het statement weten. AB betreurt dat het failliet gaan van zijn andere holding gezorgd heeft voor verwarring.

Dinsdag haalde Nova Tech Lycurgus voor het eerst in haar geschiedenis de kwartfinales van een Europees toernooi. ”De historische winst, die dinsdag door het team behaald is in Boekarest is ongekend en graag focussen wij ons, met de organisatie en het team, op dit prachtige resultaat”, aldus AB.