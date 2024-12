Fagottist Bram van Sambeek wint muziekprijs het Gouden Viooltje

Foto: Ewoud Rooks via Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

De geboren en getogen Groninger Bram van Sambeek is afgelopen weekend bekroond met het Gouden Viooltje, de Noord-Nederlandse muziekprijs voor uitzonderlijk muzikaal talent uit Groningen, Friesland en Drenthe.

Volgens de Jury is Van Samenbeek “een wereldster op de fagot. Spraakmakend. Innovatief. Eigenzinnig. Een avonturier.” Met de bekroning voegt hij zich bij grote namen als Karmit Fadael, Annemarie Kremer, Simone Lamsma, Peter Dijkstra, Karin Strobos en Erik Bosgraaf.

Stedelijke Muziekschool de in Stad

Bram van Sambeek werd geboren in 1980 in Groningen. Als tienjarige jongen begon hij met de fagot spelen. Ter verduidelijk: een fagot is een laagklinkend, houten blaasinstrument. Van Sambeek begon zijn studie aan de Stedelijke Muziekschool in Groningen en vervolgde die aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

In 2019 ontving Van Sambeek als eerste fagottist aller tijde de Nederlandse Muziekprijs. Dat is de hoogste staatsonderscheiding die een musicus, spelend in de klassieke muziek, kan ontvangen.

‘Grensverleggend’

Afgelopen zaterdag trad de muzikant als solist op bij het Noord Nederlands Orkest (NNO) in de Oosterpoort. Tijdens het concert ontving hij de onderscheiding.

NNO spreekt vol lof over Van Sambeek: “Hij is een van de meest toonaangevende fagottisten van zijn generatie. Zijn innovatieve aanpak en grensverleggende repertoirekeuze maken hem een unieke stem in de wereld van de klassieke muziek.”