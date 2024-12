ExxonMobil vangt opnieuw bot bij rechtbank: NAM moet Staat voorlopig blijven betalen voor bevingsschade

Foto: Gijs Bouman -112groningen.nl

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is voorlopig verplicht om bijna een miljard euro te betalen aan de Nederlandse Staat voor het vergoeden van schade door gaswinning in Groningen. Een verzoek van oliebedrijf ExxonMobil, mede-eigenaar van de NAM, om deze betalingen voorlopig uit te stellen, is maandag afgewezen.

ExxonMobil hoopte bijna een miljard euro aan betalingen stop te laten zetten bij de rechtbank. Daarbij ging her onder meer om betalingen voor fysieke schade aan gebouwen (358,8 miljoen), waardedaling (31,5 miljoen), immateriële schade (130,2 miljoen) en het aardbevingsbestendig maken van gebouwen (95,8 miljoen).

De rechtbank oordeelde, net als in mei, dat er nog steeds geen spoedeisend belang was voor een voorlopige voorziening, omdat ExxonMobil niet kon aantonen dat de heffingen ernstige financiële problemen zouden veroorzaken. De NAM moet daarom blijven betalen, totdat een arbitragecommissie inhoudelijk uitspraak in het geschil tussen de oliereus en de Nederlandse overheid.

Shell en ExxonMobil spanden de arbitragezaak eind december vorig jaar aan. De oliemaatschappijen hebben (naar eigen zeggen) lange tijd onderhandeld over de afwikkeling van de gaswinning, maar konden geen definitief akkoord bereiken. ExxonMobil en Shell stellen dat de Staat eerdere afspraken niet is nagekomen. Voorgaande kabinetten besloten de gaswinning veel sneller te stoppen dan in eerste instantie gepland. Ook stegen de kosten voor de versterking- en nieuwbouwopgave fors, stellen de twee oliebedrijven.

Een arbitragecommissie moet daarom gaan oordelen over het geschil. Wanneer de uitspraak in deze zaak er zal zijn, is nog niet duidelijk. De oliebedrijven wachten echter niet rustig op de uitspraak en stapten eerder dit jaar ook naar de arbitragecommissie van de Wereldbank voor een uitspraak.