Extinction Rebellion voert actie bij ING: ‘Waarom niet overstappen naar een andere bank?’

Foto: Gert-Jan Rodenboog

Extinction Rebellion voert vandaag actie bij het ING kantoor aan het Hereplein. De milieuactivisten sporen met deze actie mensen, die bij ING bankieren, aan om van bank te wisselen.

De actiegroep heeft 1000 flyers op zak om gebruikers van ING te overtuigen dat ze moeten overstappen naar een duurzamere bank. Ook hebben ze een laptop mee om te laten zien welke stappen mensen moeten doorlopen om over te kunnen stappen. “December is de overstapmaand, dus waarom ook niet overstappen naar een andere bank?”, zegt een van de actievoerders Daniel Koelikamp.

ING niet de ‘goede bank’

Met deze actie wil de groep duidelijk maken dat ING niet een goede bank is om bij aangesloten te zijn. Volgens Koelikamp handelt ING op een misdadige wijze door geld te investeren in fossiele brandstoffen. Ook zou de bank volgens hem slecht met mensenrechten omgaan, dierenleed in de hand werken en investeren in de Westbank. “Amnesty geeft ING een 2 van de 10 op het gebied van mensenrechten”, aldus de actievoerder.

Het is niet voor het eerst dat het ING-pand in Stad het doelwit van protest is bij Extinction Rebellion. Een jaar geleden werd het pand aan het Hereplein besmeurd en beplakt door de milieuactivisten. Een paar maanden ervoor moest de politie een demonstratie bij het pand beëindigen, omdat actievoerders zich hadden vastgeketend in en buiten het gebouw.

Extinction Rebellion gaat door met acties rondom ING, omdat er volgens hen geen enkele vooruitgang te zien is bij de bank. Koelikamp: “Ze communiceren dat ze hun beleid in lijn willen brengen met het akkoord van Parijs, maar als je ziet wat ze daadwerkelijk doen, dan is het een hele hoop greenwashing. De onafhankelijke Geldwijzer (eerlijkegeldwijzer.nl) laat ook zien dat ING steevast geen beleid heeft op al deze punten.”