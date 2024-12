Evenementen op de Grote Markt: knallen of kalmeren? | OOG Panel

Foto: Andor Heij

Winterstad, de kermissen, Roze Zaterdag, de KEI-Week en een openingsfeest voor de “heropening” na de verbouwing: er gebeurde dit jaar veel op de Grote Markt. Een derde van de Groningers ziet graag meer evenementen in de “huiskamer van de stad”, terwijl ongeveer veertig procent het wel zo welletjes vindt. Dat blijkt uit onderzoek onder het OOG Panel.

Als je momenteel in het centrum van Groningen komt, kan je er niet omheen: een gigantisch reuzenrad, allerlei kerstkraampjes en kermis. En natuurlijk staat de kerstboom traditioneel te schitteren voor het Stadhuis. Uit het onderzoek van het OOG Panel komt naar voren dat 84 procent (heel) positief is over Winterstad, hoe het huidige winterse evenement op de Grote Markt genoemd wordt. In dezelfde vragenlijst vroeg OOG aan panelleden wat zij vinden van het aantal evenementen op de Grote Markt. Sinds de herinrichting zijn er al verschillende evenementen geweest en volgens een derde van de Groningers mogen dit er meer zijn.

“Het houdt de stad levendig”, aldus een panellid. Volgens het OOG Panel is de Grote Markt de ideale locatie voor dit soort activiteiten: “Groningen is een bruisende stad met een eigenwijs karakter. Zo’n mooie grote markt is perfect om hier vaker evenementen te houden die bij dat karakter passen.” Een deelnemer vindt dan ook dat de “nieuwe” Grote Markt met trots mag worden gebruikt: “Die Grote Markt heb je niet voor niets verbouwd. Knallen met die show.”

Panelleden vinden dat er gekeken moet worden naar een divers aanbod om zoveel en zo breed mogelijk mensen naar Groningen te trekken: “in plaats van uitsluitend winkelen en uitgaan”. Een deelnemer ziet ook voordelen voor de veiligheid op de Grote Markt: “We zijn meteen van de ‘gevaarlijke’ fietssituatie af als het vol staat.”

‘Bij uitstek de plek voor dit soort evenementen’

Ongeveer vier op de tien Groningers vindt het aantal evenementen op de Grote Markt genoeg. Deze panelleden geven gelijksoortige redenen aan als deelnemers die vinden dat er meer evenementen mogen komen. Wel zijn er wat mitsen en maren: “Zie geen bezwaren of problemen. De Grote Markt is onderdeel van ‘onze huiskamer’ en daarmee van inwoners en bezoekers. Laat iedereen er naar rato gebruik van maken. Echter zonder gewelddadige protesten.” Iemand anders zegt: “Zelf ben ik nooit deelnemer van deze evenementen, maar zolang mensen op een positieve manier, zonder geluidsoverlast voor de niet-deelnemers, hier van kunnen genieten dan gewoon zo doorgaan.”

Het ligt ook aan welke situatie zich voordoet, volgens een deelnemer: “De hoeveelheid hangt ook van verschillende factoren af. Waar is behoefte aan, zijn er speciale momenten die actueel zijn en juist dan plaats moeten vinden.” En het mag niet de spuigaten uitlopen: “Ik vind niet dat de Grote Markt het hele jaar door volgebouwd moet zijn, maar het is natuurlijk bij uitstek de plek voor dit soort evenementen. Daarom snap ik het wel en is het goed zo.”

Minder evenementen

Negen procent van de deelnemers vindt dat er minder evenementen op de Grote Markt moeten plaatsvinden. Zo zegt iemand die aangeeft dicht bij de Grote Markt te wonen: “De overlast voor ons als centrumbewoners is groot. Geluidsoverlast is het ergst.” Volgens kritische panelleden moet de Grote Markt geen “evenementenplein” worden. “We mogen kritischer zijn of er voortdurend wat te doen moet zijn. Het bijzondere gaat er vanaf als het gewoon wordt. In het centrum wonen lijkt me akelig.” Er zijn meerdere deelnemers die het hebben over geluidsoverlast. Drukte. “Waarom moet de stad op elk moment van het jaar een attractiepark zijn? Waarom moeten we voortdurend geëntertaind worden? Hou de stad leefbaar!”

Het verkeer speelt ook een rol: “Het is de route van noord naar zuid en van oost naar west. Dat is voor fietsers belangrijk. Ik zou liever een evenemententerrein zien dat niet op een dergelijk knooppunt ligt.”

Verantwoording

De vraag over het aantal evenementen op de Grote Markt is onderdeel van een vragenlijst over Wintergoud. Deze vragenlijst is verspreid onder de leden van het OOG Panel en gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 971 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente komen. 318 leden van het OOG Panel, bestaande uit 1274 leden, hebben gereageerd op de vragenlijst.

Van de respondenten geeft meer dan 52 procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer 44 procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan 75 procent aan vijftig jaar of ouder te zijn. De demografische gegevens komen niet overeen met de demografie van gemeente Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

Deze vragenlijst is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl.

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.