Erwin Heerlijn stopt na zeven jaar als trainer van Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Erwin Heerlijn. Trainer Oranje Nassau.

Erwin Heerlijn stopt na dit seizoen als trainer bij eersteklasser Oranje Nassau.

“Het is na zeven jaar tijd om verder te gaan”, aldus de 39-jarige Heerlijn. “Ik wil me in een andere omgeving verder ontwikkelen en ik heb de ambitie om beter te worden”.

“Het gaat wel een beetje met een gebroken hart”, vervolgt Heerlijn. “Ik heb Oranje Nassau vanaf de eerste dag een fijne club gevonden. Ik had er ook veel vrijheid om mijn voetbalvisie te vertalen”.

Met Heerlijn aan het roer draaide ON steeds mee in de top van de eerste klasse. Twee keer won ON een periodetitel, maar een promotie wist de club niet af te dwingen. Dit seizoen gaat het wat moeizamer. ON staat negende, maar wist zaterdag wel Heerenveense Boys met 5-0 af te drogen.

Heerlijn hoopt bij een andere amateurclub aan de slag te gaan: “Maar er is nog niks concreet”. Wie Heerlijn bij ON gaat opvolgen is nog niet bekend.