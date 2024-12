Enthousiasme over Wintergoud: ‘Stad heeft er nog nooit zo mooi uitgezien’

Foto Andor Heij. Wintergoud

De combinatie van Wintergoud, een kerstmarkt en WinterWelvaart kan op veel enthousiasme rekenen bij de bezoekers van de binnenstad dit weekeinde.

Ondanks het druilerige weer zaterdag aan het einde van de middag bezochten duizenden mensen het Wintergoud spektakel in het centrum van Groningen, dat compleet in kerstsferen was.

Route

“Ik heb al een hele route langs allerlei dingen uitgestippeld”, aldus een bezoekster. Want niet alleen buiten zijn activiteiten, maar ook in het Museum aan de A. Daarnaast hebben kunstenaars in het A Kwartier hun ateliers geopend. De vrouw verzamelt zich met een gezelschap aan het Lage der A, maar ze moeten nog even wachten.

Druk

Er staan ‘voetgangersregelaars’ bij de tijdelijke brug bij de Visserstraat, die moeten voorkomen dat het aan de andere kant op het Hoge der A niet overvol wordt. Daar zijn namelijk de optredens en staan de kraampjes langs de schepen van WinterWelvaart. “Jullie moeten even geduld hebben, want we hebben net al veel mensen doorgelaten. Het wordt daar te druk”.

Foto

Het wachten duurt niet lang. Een enkeling maakt de traditionele foto vanaf de brug van de schepen van het maritieme evenement en gaat de menigte in. Om de drukte wat te vermijden is de braderie doorgetrokken, via onder meer de Grote Kromme Elleboog en de Zwanestraat, naar de Grote Markt.

In het epicentrum van Wintergoud op de Grote Markt kun je over de hoofden lopen. De ijsbaan is uiterst populair en het is duidelijk dat sommigen voor het eerst op de schaatsen staan.

Stad nog nooit zo mooi

Een Duitse student kijkt zijn ogen uit. “Ik wilde eigenlijk niet mee, maar mijn vrienden hebben me overgehaald en ik heb er geen spijt van. Dit is mooier dan veel Duitse kerstmarkten”.

Dat wordt bevestigt door een ouder echtpaar uit de stad, dat foto’s en filmpjes maakt vanaf het bordes van het stadhuis: “We komen vaak in Duitsland op kerstmarkten, vooral in Leer en we zijn ook in Berlijn geweest, maar dit is veel mooier. Kijk eens hoe schitterend het is”, aldus de vrouwelijke helft van het paar. “De binnenstad van Groningen heeft er nog nooit zo mooi uitgezien. Het is prachtig met al die lichtjes”.

Duistere d’ Olle Grieze

Maar dan knikt ze richting de Martinitoren en zucht: “Ach, die d’ Olle Grieze, die hadden ze ook wel in het licht mogen zetten”. Dat vindt haar man ook: “Maar ik heb gehoord dat ze dat binnenkort gaan doen”.

Jeugd

“Je moet ook even naar de braderie gaan”, aldus de vrouw tegen de dienstdoende verslaggever. “Het is daar wat minder druk, maar ook heel gezellig”. Daar blijkt de jongste jeugd zich ook prima te vermaken. “Vinden jullie het nog leuk”, vraagt een vader aan een groepje kinderen. Spontaan klinkt er een harde ‘jaaaaaaa’ door de Zwanestraat.

WinterWelvaart is zondag (vandaag) nog tot 18.00 uur te bezoeken. De Wintergoud activiteiten op de Grote Markt duren tot en met 5 januari.