Foto: Sebastiaan Scheffer

Een elektrische auto heeft maandagavond vlam gevat op de Kornalijnlaan in de Stad. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De auto is hierbij flink beschadigd.

De brandweer was snel ter plekke om de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledige uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.