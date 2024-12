Permanente studentenwoningen vanaf 2027 op Zernike

Foto: Campus.Groningen.nl

Vanaf 2027 kunnen de eerste studentenwoningen op de Zernike Campus in gebruik worden genomen. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdagavond laten weten.

Er zijn op Zernike momenteel een paar honderd studentenwoningen, maar die zijn tijdelijk. Over enkele jaren moet er permanente bewoning staan. “Op Zernike zijn er verschillende kansrijke locaties om deze woningen te realiseren”, vertelt Van Niejenhuis aan de raad. “Aan de zuidkant bevindt zich nauwelijks bebouwing. Daar zouden we aan de slag kunnen. Daarnaast zijn verschillende onderwijsgebouwen gedateerd. Er zijn concrete plannen om deze gebouwen om te toveren tot een woonvoorziening. De eerste woningen denken we in 2027 en 2028 te kunnen realiseren. Daarna willen we verder aan de slag rond het Zernikeplein.”

Daan Swets (Student & Stad): “Elke student verdient een eigen woning”

Dat er in de raad gesproken werd over wonen op Zernike is te danken aan de fracties van Student & Stad, D66 en VVD. Deze fracties maken zich zorgen of het realiseren van uiteindelijk 1.500 woningen op Zernike wel voldoende is. Zo zou uit de Kences woonmonitor blijken dat er een tekort is van 2.500 wooneenheden. Daan Swets van Student & Stad: “Elke student verdient een eigen woning. Die ambitie is één van de belangrijkste redenen dat wij als partij bestaan. Er is een groot tekort aan fatsoenlijke woningen. Dit college zet zich alleen in op het realiseren van woningen op Zernike. Als fractie hebben wij daar moeite mee.”

“De kans dat er in 2030 1.500 woningen staan beoordelen wij als nul procent”

Swets maakt zich zorgen: “Of in 2027 begonnen kan worden met de bouw, is onzeker. De kans dat er in 2030 ongeveer 1.500 woningen staan, beoordelen wij als nul procent. Dat zou betekenen dat het een hele generatie studenten gaat duren voor dit probleem echt afneemt. Ondertussen wordt er een actief beleid gevoerd om minder studenten in de binnenstad te laten wonen. Ook in nog te realiseren wijken als de Suikerzijde is er nul ruimte voor studenten. Dat dit niet gaat gebeuren vaart tegen het principe in van een bruisende en gemengde stad te willen zijn. Een uitbreiding van studentenwoningen naar Zernike is prima, maar niet een verplaatsing.” Swets maakt daarbij een vergelijking met Utrecht, waarbij studenten op campus De Uithof wonen. Maar wanneer hier de avond valt is het doods.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Dit geeft een hele rare smaak”

Van Niejenhuis is niet blij met de woorden van de fractievoorzitter van Student & Stad. Ook omdat deze in zijn woordvoering en interrupties meermaals verwijst naar de zetelwinst die de partij behaalde bij de verkiezingen in 2022 op basis van, volgens eigen zeggen, dit specifieke thema. Van Niejenhuis: “Dit geeft een hele rare smaak. U heeft het iedere keer over de verkiezingen. Volgens mij zitten we hier bij elkaar om een serieus probleem te bespreken. Wat u noemt, klopt ook niet. Qua woningbouw maken we hele concrete stappen, waarbij we samen met de RUG goede stappen maken richting realisatie. Dat studenten niet verspreid wonen is ook niet waar. Studenten wonen overal, behalve op Zernike. Proxima is het eerste project dat we op de campus gerealiseerd hebben. En dat we niet voldoende bouwen, dat bestrijden we ook. We gaan 1.500 woningen bouwen op Zernike.”

“Student & Stad doet de waarheid hier echt geweld aan”

Ook in andere delen van de stad worden de komende periode studenten- en jongerenwoningen gerealiseerd. In Reitdiephaven bijvoorbeeld, maar ook in Reitdiepswaard en in de wijk Hoornse Meer. Van Niejenhuis: “We bagatelliseren het probleem absoluut niet. Jongeren hebben veel moeite om een woning te vinden. Dit oplossen vraagt tijd. Maar er zitten veel projecten in de pijplijn. En dat we minder op studenten mikken in de binnenstad, dat werp ik verre van mij. Eerder hebben we geconstateerd dat door studio’s studenten in kleine ruimtes werden gehuisvest. Dat zijn we aan banden aan het leggen. Student & Stad doet de waarheid hier echt geweld aan.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Wij willen studentenwoningen op Suikerzijde niet uitsluiten”

Of de 1.500 woningen voldoende zijn, is lastig in te schatten. Hoeveel studenten er de komende jaren in Groningen studeren is een variabel waar nu nog geen antwoord op gegeven kan worden. Verschillende fracties willen echter wel een vinger aan de pols houden. Mochten er meer woningen nodig zijn, dan kunnen deze wellicht gerealiseerd worden in nog aan te leggen wijken. Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden: “Meerstad is er geen geschikte plek voor. Maar Suikerzijde bijvoorbeeld wel. Hier willen wij als partij studentenwoningen niet uitsluiten. En je kunt ook kijken naar wijken als Paddepoel en wellicht zelfs De Hoogte.” Dat vindt ook de ChristenUnie. Laurent Dwarshuis: “In nieuwe gebieden kun je kijken waar het past in de programmering.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Studenten maken nu afspraken dat zij ’s avonds niet alleen over de Campus fietsen”

Een andere vraag die op tafel ligt is hoe je het wonen op Zernike aantrekkelijk kunt maken. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Het realiseren van woningen op Zernike is een langgekoesterde wens. Maar het geeft wel de verantwoordelijkheid dat het er veilig moet zijn. Daarvoor zijn minimaal 2.000 woningen nodig. Op dit moment gelden onder studenten afspraken dat als zij ’s avonds over het terrein moeten, dat zij niet alleen fietsen. Het is er donker en stil. Het is geen fijne omgeving om te zijn.” Elte Hillens van GroenLinks: “Het is cruciaal om het op een zodanige manier in te richten dat er levendigheid is, waardoor de sociale veiligheid gewaarborgd is.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Woningen concentreren waardoor het veilig en fijn wordt”

Het idee is om niet alleen studenten op Zernike te laten wonen, maar ook medewerkers van de RUG en Hanze en van bedrijven die op de campus gevestigd zijn. Volgens de wethouder heb je niet beslist 2.000 woningen nodig om veiligheid te realiseren. “Het gaat om schaal en maat. Als je woningen over de hele campus wilt plaatsen, dan heb je inderdaad 2.000 nodig. Maar ons idee is om dit te concentreren, waardoor het veilig en fijn wordt. We zoeken naar een mix van studeren, werken en wonen. We willen er een fijne plek van gaan maken.” Daar horen volgens de wethouder ook voorzieningen bij als winkels en horeca. “Maar het is niet de bedoeling dat we elke avond na 23.00 uur op Zernike een bruisend feest willen laten ontbranden. Dat is alleen in de binnenstad.”